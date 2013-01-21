الفيسبوك ماسنجر يسمح بإجراء المكالمات المجانية آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

طورت شركة "فيسبوك" تطبيقها الخاص بالرسائل النصية عبر الهواتف المتنقلة، بما يتيح فرصة إجراء مكالمات مع الآخرين الذين يستخدمون التطبيق ذاته، من دون تكاليف إضافية تخصم من رصيد الفرد.







وبحسب ما نشــره موقع CNN العربي، بينت الشركة أن التعديل على التطبيق الذي يدعى "فيسبوك ماسنجر" يعمل على مبدأ «Voice Over IP»، وإضافة إلى إمكان إرساله واستقباله للرسائل النصية، يسمح بإجراء مكالمة هاتفية عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى الاستعانة بشركات تزويد الخدمة.







وأوضحت الشركة أن التعديل الجديد على تطبيق الماسنجر يستعين باتصال الهاتف المحمول بالشبكة العنكبوتية، وعليه يقوم باستهلاك وحدات باقة الإنترنت التي تقاس بـ «ميغابايت» أو «غيغابايت» التي اختارها المستخدم عوضاً عن باقة الدقائق.







وبيــنت الشركة أن هذا التعديل الجديد لم يتم إجــراؤه على كل الأجهزة التي حُمل عليها التطبيق.