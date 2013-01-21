ديجيتال ميديا سيرفسز الممثل الإعلامي الحصري لـAltibbicom

المصدر الأكثر مصداقية للمعلومات الطبية

أعلنت شركة ديجيتال ميديا سيرفسز (Digital Media Services) حديثاً عن الإضافة الأخيرة إلى مجموعتها الخاصة من العروض الإلكترونية الإقليمية الرائدة، وذلك من خلال تثبيت تعيينها بصفتها الممثل الإعلامي الحصري لموقع "Altibbi.com" –البوابة الإلكترونية الطبية العربية الأشمل التي تهدف إلى تسليح العالم العربي بالمعرفة اللازمة ليعيش الناس حياة صحية أكثر.ففي عام 2009، أطلق موقع Altibbi بصفته القاموس الإلكتروني الطبي العربي الأول من نوعه، ومنذ ذلك الحين، تطور هذا الموقع وتحول إلى بوابة طبية/عناية طبية متكاملة، تزداد نفوذاً بسرعة عبر اجتذاب ملايين الزيارات من كافة أنحاء المنطقة وخارجها.المعلومات المُدرجة على موقع Altibbi مصممة لتلبية حاجات مختلف المرضى ومن يسعون إلى اكتساب المعرفة الطبية. وبالنسبة إلى أولئك المهتمين بأن يتثقفوا بأنفسهم عبر الإنترنت، وهو أسلوب تقليدي نسبياً يستند إلى النصوص.ويقدّم هذا الموقع مجموعة واسعة من الأخبار والمقالات الطبية المُحدَّثة بانتظام، والتي يكتبها وينشرها خبراء ومتخصصون بارزون.بالإضافة لذلك يعرض Altibbi مقاطع فيديو تثقيفية أعدها أطباء يتمتعون بكفاءة عالية، كذلك تفسّر بالتفصيل أجوبة محددة من خلال البوابات المخصصة لقسم الأسئلة والأجوبة.هذه كله بالإضافة إلى موسوعة مخصصة للأدوية، مشخص تفاعلي بالعوارض وقاموس طبي شامل تضمن تكريس موقع Altibbi.com باعتباره بوابة المنطقة نحو فهم أفضل للمواضيع الطبية وتلك المرتبطة بالعناية الصحية.

ومن جانبه، قال المدير الإداري لشركة DMS ميشال ملكون "إن حاجات العالم العربي بشكلٍ عام والمنطقة بشكل خاص في ما يتعلق بالرعاية الصحية، قد أصبحت محل اهتمام عدد كبير من العلامات التجارية والمعلنين الذين يسعون إلى المساهمة في تحسين صحة زبائنهم ونمط حياتهم ورفاهيتهم".



وأضاف "بما أن الجمهور العربي أصبح أكثر اهتماماً بمعرفة المزيد عن الحالات المرضية والخيارات العلاجية والبدائل، كرس موقع Altibbi نفسه باعتباره المصدر الأكثر مصداقية للمعلومات الطبية على الإنترنت، فنحن متحمسون جداً حيال ضم موقع Altibbi.com إلى مجموعتنا الخاصة من العروض الإلكترونية الممتازة، ونتطلع إلى تحسين صورة هذه البوابة، وذلك لصالح العلامات التجارية والزبائن على حد سواء، ومن المؤكد أن الشراكة مع موقع Altibbi ستبرز علامتك التجارية ضمن مجموعة واسعة من الجماهير العربية التي تركز اهتمامها على الرعاية الصحية".



وكشف الموقع حديثاً أنه يجتذب أكثر من 994.215 متصفح فريد كل شهر من دول إقليمية مختلفة، مما يجعل منه البوابة الطبية العربية الأسرع نمواً على صعيد حركة الولوج والتصفح. (Effective Measure، كانون الأول/ ديسمبر 2012).



وفيما تزداد شعبية موقع Altibbi في صفوف الناطقين باللغة العربية، ستروج شركة DMS لهذا الموقع باعتباره منبراً مثالياً لنشر رسائل تتعلق بالصحة. كذلك توسع هذه البوابة حضورها عبر المواقع التالية: فيسبوك ويوتيوب وتويتر.