سامسونج تكشف عن تفاصيل تحديث نوت 101 وتاب 2 آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 04:04 - GMT 01:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

نشرت شركة سامسونج أمس، تفاصيل تحديث أندرويد 4.1 (جيلي بين) و"الحزمة الممتازة" لحاسبيها اللوحيين "جالاكسي نوت 10.1" Galaxy Note 10.1 و"جالاكسي تاب 2" Galaxy Tab 2.



وأوضحت سامسونج أن التحديث سيحسّن من أداء بعض الميزات المتوفرة بالفعل، مثل ميزة النّوافذ المتعددة الّتي تدعم فتح أكثر من تطبيق في آنٍ واحد، وكذلك ميزة Cascade View والتي تسمح بانتقاء التطبيقات وتشغيلها بسهولة وسرعة، بالإضافة إلى ميزة Air View التي تدعم معاينة الملفات قبل فتحها باستخدام القلم الخاص S Pen، وميّزة Quick Command التي تدعم تخصيص إشارات معينة باستخدام القلم لفتح تطبيق معيّن.



وصنّفت سامسونج الميزات الإضافية تحت صنفين؛ هما "التخصيص المحسّن" و"الإبداع"، منها ما هو عبارة عن تطبيق منفصل، ومنها ما هو ميزة مدمجة تحت واجهة النظام.



وتشمل فئة التخصيص المحسّن الميزات التي تتعلّق بإنتاجية المستخدم وتدعم تعديله الشّخصي عليها، وهي إمكانات جديدة لقلم S Pen حيث يمكن استخدام القلم مع مفكرة S Planner، كما يدعم تطبيق S Note قوالب وإضافات جديدة يمكن للمستخدم مشاركتها مع إمكانية إضافة فيديو داخل الملاحظات. وكذلك ميزة Photo Note التي توفّر إمكانية الكتابة خلف الصّور من أجل وضع تفاصيل الالتقاط أو ملاحظة معينة.



أما فئة الإبداع فتشمل الميزات التي تقدّم للمستخدم أدوات وإمكانيّات أفضل للرسم أو التصميم، ومنها تسهيل استخدام قلم S Pen حيث يمكن اختيار الألوان والأنواع المختلفة للأقلام بسهولة وسرعة أكبر. وكذلك دعم تطبيق Paper Artist الذي يقدّم نحو 30 تأثيرًا مختلفًا يمكن تطبيقهم على الرسوم والتخطيطات لإضفاء طابع فنّي.



يُذكر أن التحديث كان قد وصل إلى ألمانيا في البداية، وكانت سامسونج قد أعلنت أن التحديث يتضمّن "الحزمة الممتازة" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من عام 2012.