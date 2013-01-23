أكسيوم تبدأ بتلقي طلبات بلاك بيري 10 الجديد آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

أعلنت شركة "أكسيوم تليكوم" اليوم أنها ستبدأ بتلقّي طلبات زبائنها لشراء هاتف بلاك بيري 10 الثوري الجديد اعتباراً من 30 يناير/كانون الثاني الجاري.



وتوقّع فيصل البنّاي، الرئيس التنفيذي لشركة أكسيوم تليكوم، أن تؤدّي شعبية "بلاك بيري" المتزايدة في المنطقة إلى نموّ كبير في مبيعات هذه العلامة، في وقت يزداد فيه الحديث في أوساط المستخدمين عن الجهاز الجديد وطرحه المرتقب، المتوقع أن يكون من أبرز الأحداث خلال العام الجاري.



وقال البنّاي إن تعلّق المستخدمين بعلامة "بلاك بيري" وولاءهم لها في المنطقة يبقيان كسابق عهدهما، وأضاف: "بقيتُ أتواصل مع زبائن أكسيوم تليكوم طوال الأشهر القليلة الماضية وتبادلتُ الحديث معهم حول جهاز بلاك بيري 10 الجديد، وأكّدت لهم، كوني جرّبت شخصياً استخدامه، أن بانتظارهم شيئاً مميزاً".



وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن حمّى بلاك بيري 10 قد استشرت كذلك في أوساط موظفي أكسيوم تليكوم، مؤكّداً أن الجميع يعمل ما في وسعه لضمان أن تبقى الشركة الوجهة الأولى للزبائن لشراء الجهاز الذي سيكون صيحة العام في عالم التقنية.



ورأى البنّاي أن شركته ستسجّل مبيعات ممتازة لجهاز بلاك بيري 10، لافتاً إلى أن المستخدمين سيستمرون بالاستفادة من مجموعة الخدمات الواسعة والمميزة ذات القيمة الكبيرة التي تقدّمها الشركة لهم.



وتعتبر أكسيوم تليكوم، التي يعمل لديها 2000 موظف، من كبرى شركات بيع الهواتف النقالة بالتجزئة في الشرق الأوسط، إذ يضم نشاطها في الوقت الراهن مجموعة من 575 منفذ بيع بالتجزئة، وتصل بضائعها إلى أكثر من 3742 نقطة بيع في جميع أنحاء المنطقة.