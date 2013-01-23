اختراق محرك بحث جوجل الخاص بالمغرب آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

قامت مجموعة من قراصنة الإنترنت باختراق محرك البحث جوجل الخاص بدولة المغرب، والمتمثل بالرابط (google.co.ma)، وذلك لأسباب ما تزال مجهولة.



وقام المخترقون بكتابة عبارات غير مفهومة المعالم حتى الآن، ولكن تمت الإشارة إلى أنهم قاموا بفعل ذلك في الماضي عام 2009، والآن يفعلوه مرة أخرى، في إشارة إلى هذا الاختراق.



وتم توجيه عبارات لمحرك بحث جوجل بأنه لا يزال مجرد موقع فاشل، وقد تم إعادة اختراقه لتأكيد ذلك. وأشار المخترقون إلى ألقابهم وهم: ZombiE_KsA، Agd_Scorp، Zer0Byt3.



يُشار إلى أن الموقع عاد إلى طبيعته، بعد أن ظلت رسالة الاختراق تظهر على صفحة سوداء لفترة طويلة.