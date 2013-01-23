موزيلا تكشف عن أول هاتفين ذكيين بنظام فايرفوكس

طورت شركة إسبانية ناشئة تُدعى "Geeksphone" متخصصة في إنتاج الهواتف الذكية، أول هاتفين ذكيين يعملان بنظام تشغيل "فايرفوكس"، الذي تنتجه شركة "موزيلا" الأمريكية، بالتعاون مع شركة الاتصالات الإسبانية "تليفونيكا".شركة موزيلا سلطت الضوء على نظام تشغيلها الجديد "فايرفوكس"، من خلال هذين الهاتفين، المخصصين للمطورين فقط، وليس للمستهلكين العاديين.الهاتفان بعيدان عن منافسة هواتف أندرويد أو آبل الذكية، كونهما يتضمنان مواصفات تقنية متواضعة، وبالتالي يمكن إدراجهما ضمن فئة الهواتف منخفضة التكلفة.وذكرت الشركة بأن هذين الهاتفين مصممان، كي يتسنى للمطورين تدشين وابتكار تطبيقات ويدجيت وخدمات تتواءم مع نظام تشغليها مفتوح المصدر بطريقة أكثر واقعية.

يندرج الهاتف الأول تحت الاسم الرمزي "Peak"، ويأتي بشاشة عرض لمسية قياس 4.3 بوصة، من نوع "IPS" بدقة وضوح 540×960 بيكسل، ومزود بكاميرا خلفية دقتها 8 ميغابيكسل، مزودة بفلاش "LED"، وأخرى أمامية بدقة 2 ميغابيكسل، ويعمل بنظام تشغيل "سناب دراغون إس 4" ثنائي النواة بتردد 1.2 غيغاهيرتز، وذاكرة عشوائية بسعة 512 ميغابايت، وذاكرة داخلية 4 غيغابايت، ومنفذ "مايكرو إس دي" لاستيعاب سعات تخزين أكبر، ومنفذ "مايكرو يو إس بي"، ويدعم شبكات "UMTS" و"GSM" رباعي النطاق، وتقنية "واي فاي" اللاسلكية، وبطارية سعتها 1800 ميللي أمبير.



الهاتف الثاني يحمل اسم "KEON"، ويعد أقل من هاتف "Peak" من حيث المواصفات التقنية، حيث يأتي بشاشة عرض قياس 3.5 بوصة، وبدقة 320×480 بيكسل، ويتضمن كاميرا خلفية بدقة 3 ميغابيكسل، ويفتقر إلى وجود كاميرا أمامية، ويعمل بمعالج أحادي النواة "سناب دراغون إس 1" بسرعة 1 غيغاهيرتز، وذاكرة عشوائية 512 ميغابايت، وأخرى داخلية بسعة 4 غيغابايت، قابلة للزيادة عبر منفذ "مايكرو إس دي"، ويدعم نفس شبكات وتقنيات هاتف "Peak"، ويتضمن بطارية سعتها 1580 ميللي أمبير.



يُذكر أن نظام تشغيل "فايرفوكس" يستند في الأساس على نواة لينكس ومحرك الويب "جيكو" ومصمم وفق معايير الويب الحديثة "HTML5".



يُشار إلى أن أولى الهواتف الذكية المعتمدة على نظام تشغيل "فايرفوكس" سيتم طرحها أولاً بالأسواق البرازيلية في الربع الأول من العام الجاري، وستكون مطورة من قبل شركات صينية متخصصة في مجال التقنية، مثل شركة "ZTE" و"TCL"، بدعم من مشغلي أجهزة الاتصال المحمولة الأشهر في العالم أمثال "دويتشه تليكوم" و"اتصالات" و"سمارت" و"سبرينت" و"تيليكوم" الإيطالية، ولكن لم يتم الإفصاح عن أسعار هذه الأجهزة بعد.