تطبيق فيسبوك يزيح خرائط جوجل من القمة في أمريكا آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

أزاح تطبيق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خرائط جوجل من على قمة التطبيقات التي يستعملها مستخدمو الهواتف الذكية في الولايات المتحدة الأمريكية.



وحسب إحصائية قامت بها مؤسسة comSCORE فإن عدد المستخدمين لتطبيق فيسبوك تجاوز عدد مستخدمي تطبيق خرائط جوجل منذ شهر سبتمبر وحتى ديسمبر 2012.



وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الزوار الذين قاموا بالولوج إلى حسابهم عبر تطبيق فيسبوك الخاص بالهاتف الجوال في ديسمبر وصل إلى نحو 85 مليونا و574 ألف زائر من أصل أكثر من مليار مستخدم نشط لموقع التواصل الاجتماعي، فيما تراجع عدد مستخدمي تطبيق خرائط جوجل لأقل من 75 مليون مستخدم.



ويرجع السبب الأساسي لتراجع أعداد مستخدمي تطبيق خرائط جوجل على الهواتف إلى تخلي آبل عن تطبيق خرائط جوجل في الإصدار 6 من نظام تشغيل iOS.



وكانت آبل قد تخلت عن دعم تطبيق خرائط جوجل في نظام تشغيل iOS 6 الذي أطلقته بالتزامن مع آيفون 5، حيث قررت الشركة الأمريكية تقديم تطبيق خاص بها للخرائط لم يحظ بإعجاب الكثير من المستخدمين بسبب عدد من الأخطاء، وهو الأمر الذي استدعى المدير التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك إلى الاعتذار رسمياً، وذلك قبل البدء في طرح تحديثات لذلك التطبيق مجدداً.



يذكر أن إحصائية comSCORE أشارت كذلك إلى أن تطبيق فيس بوك هو أكثر التطبيقات التي يقضي عليها مستخدمو الهواتف في أمريكا وقتهم، بحيث يقضون عليه دقيقة من كل ثلاثة دقائق يستخدمون فيها التطبيقات المثبتة على هواتفهم



إلى ذلك، من المتوقع أن يزداد أعداد المستخدمين لتطبيق خرائط جوجل مجدداً بعد أن طرحت الشركة نسخة من تطبيقها للإصدار السادس من نظام iOS، وهو الإصدار الذي رحب به مستخدمو أجهزة الآيفون والآيباد كثيراً فور توافره على متجر التطبيقات.