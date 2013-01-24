تويتر تطلق خدمة Vine لنشر مقاطع الفيديو في التغريدات آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

أعلنت شبكة تويتر الاجتماعية، اليوم، عبر مدونتها الرسمية عن إطلاق خدمة Vine المخصّصة لتسجيل ونشر مقاطع فيديو قصيرة ضمن التغريدات، والتي لا تتجاوز مدتها 6 ثوانٍ كأقصى حد.



وتهدف الشركة من خلال هذه الخدمة إلى تفعيل دور الفيديو القصير في نشر الأفكار والأخبار ضمن التغريدات بسهولة، والذي يأتي مرفقاً بالصوت كذلك، مع وجود زر يمكن من خلاله كتم وإعادة تشغيل الصوت.



وقد أطلقت الشركة تطبيقها الرسمي لهذه الخدمة على منصّة iOS، ليتمكن مستخدمو هواتف آيفون والآيبود من تسجيل المقاطع ونشرها بسهولة على حساباتهم ضمن تويتر، وهذا التطبيق متوفر مجاناً على متجر أبل للتطبيقات.



وأوضحت الشركة أنها تعمل حالياً على تطوير تطبيقات لمختلف أنظمة التشغيل الأخرى.



وأشار الفريق الخاص بالخدمة إلى أنهم مسرورون بأن يكونوا جزءاً من تويتر، وأوضحوا أنه يمكن للمستخدم أن يستعمل التطبيق الخاص بالخدمة دون الحاجة لوجود حساب على تويتر، ولكن الأفضل والأسرع هو تسجيل الدخول بحساب تويتر.



يُشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، كان قد نشر أمس تغريدة تحتوي على مقطع فيديو تم مشاركته عبر الخدمة، مما أكّد أن موقع التدوين المصغر يهدف إلى تضمين الفيديو في تغريداته باستخدام هذه الخدمة.