جوجل ازدياد المطالبات الحكومية بمعرفة مستخدمي الإنترنت آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

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كشفت شركة جوجل الأمريكية عن ارتفاع الطلبات الحكومية للكشفت عن معلومات خاصة بمستخدمي الإنترنت خلال النصف الثاني من العام 2012، مقارنة بأي وقت مضى.



وأشارت جوجل في تقرير الشفاقية الخاص بها للنصف الثاني من عام 2012 إلى أن الطلبات الخاصة بالنفاذ إلى معلومات المستخدمين بمختلف أنواعها ارتفعت بنسبة تخطت 70% منذ عام 2009.



وتلقت إدارة الشركة الأمريكية في النصف الثاني من العام الماضي 21 ألف طلب من هيئات حكومية ترغب في الحصول على معلومات عن 34 ألف مستخدم لخدمات الشركة على الإنترنت، وذلك مقارنة بـ 21 ألف طلب في النصف الأول من نفس العام.



وتزايدت بشكل إجمالي الطلبات الحكومية للحصول على معلومات خاصة بالمستخدمين في 2012، مقارنة بعام 2011 الذي شهد في نصفه الثاني 18 ألف طلب فقط.



وجاءت تلك الطلبات من حكومات 31 دولة حول العالم، وهي "الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا وأستراليا والنرويج, وسنغافورة وأيرلندا والهند وسويسرا, وإسبانيا وشيلي واليابان, وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وكندا والأرجنتين, وإسرائيل وبولندا وكوريا الجنوبية والبرازيل وتايوان, والمجر والبرتغال وتركيا وهولندا, والدنمارك والتشيك وهونغ كونغ, والمكسيك.



يذكر أن جوجل تقدم بشكل نصف شهري تقرير الشفافية الخاص بها, مع بيانات تُحدّث باستمرار حول طلبات إزالة الراوبط المخالفة لحقوق الملكية والنشر أو القوانين الحكومية.