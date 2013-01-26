آبل تقيم مصنعاً لتجميع حواسيب ماك في كاليفورنيا آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: سان فرانسيسكو - فرانس برس

وضعت المجموعة الأمريكية "آبل" مصنعاً جديداً في كاليفورنيا قيد التشغيل لتجميع حواسيب "ماك"، ملتزمة بالتالي بالتعهد الذي قطعته في العام 2012 والقاضي بإعادة جزء من إنتاجها إلى الولايات المتحدة.







وأضافت المجموعة موقعاً تابعاً للمصنع التايواني "كوانتا كمبيوتر انك" في مدينة فريمونت في كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) إلى قائمتها الخاصة بـ"مواقع تجميع القطع النهائي" والتي تتضمن مواقع صينية عدة.







وكان المدير العام لـ"آبل"، تيم كوك، قد أعلن في مقابلة أجريت معه في السادس من كانون الأول/ديسمبر أن المجموعة تعتزم تصنيع إحدى نسخات "ماك" في الولايات المتحدة، وذلك ابتداء من العام 2013.







يذكر أن "آبل" تنتج جزءاً كبيراً من منتجاتها في الخارج، ولا سيما في الصين، حيث تعرضت مجموعة "فوكسكون" التي تتعاقد معها لانتقادات متكررة بسبب ظروف العمل السيئة التي تفرضها على عمالها.







غير أن تيم كوك شدد على أن جزءاً من القطع التي تستخدمها "آبل" تنتج في بلدها المنشأ، مؤكداً أن المجموعة قد استحدثت حوالي 600 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.