إطلاق لغة برمجة عربية تدعى قلب آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

أطلق المبرمج رمزي ناصر مؤخراً، لغة برمجة عربية تحمل اسم "قلب"، وذلك خلال المؤتمر السنوي لمركز Eyebeam’s في مدينة نيويورك الأمريكية الذي يقام بين 17 – 26 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.



وبعدما كانت عملية البرمجة تعتمد على تعليمات باللغة الإنكليزية، تمكن رمزي من كسر هذه القاعدة، حيث يستطيع المستخدم كتابة تعليماته باللغة العربية لتنفذ أمامه مباشرة.



وتتميز لغة البرمجة الجديدة بمجموعة من الخوارزميات، مثل خوارزمية حساب عدد فيبوناتشي، وفيبوناتشي هي متتالية تبدأ بـالأرقام 0,1,1 وتنتج الأرقام فيها عن طريق جمع آخر رقمين معاً، إضافة إلى خوارزمية لعبة الحياة.



وقال ناصر رمزي مبرمج اللغة، إن كتابة البرامج باستخدام اللغة العربية كانت مهمة صعبة، خصوصاً مع المشاكل التي تحدث لمُحررات الأكواد عند التعامل مع اللغة العربية، وهو ما دفعه لكتابة كل الأدوات من جديد لكي يتجنب وقوع مشاكل التوافقية مع اللغة العربية.



ويمكن للمستخدم تجربة اللغة من خلال المفسر المبني بواسطة لغة جافا سكريبت، والمساهمة باللغة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي قلب-لغة-برمجة.com



الجدير بالذكر أن لغة "قلب" لا تعد الأولى من نوعها بين لغات البرمجة العربية، حيث سبقتها لغة عرفت باسم "جيم" من تطوير الدكتور السوري محمد عمار السلكة.