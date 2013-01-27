أبل تصدر النسخة التجريبية الخامسة من iOS 61 للمطورين آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

أطلقت شركة "أبل" النسخة التجريبية الخامسة من نظام "آي أو إس" 6.1 للمطورين، لأجهزة آيفون، آيباد بالإضافة إلى "الآيبود تاتش".



وحملت النسخة الجديدة تحسينات للمطورين والمُستخدمين، حيث وفّرت للمطورين واجهة برمجية مُحسّنة لنظام خرائط أبل الجديدة.



أما المُستخدمون فيُمكنهم الآن حجز تذاكر صالات السينما عن طريق "سيري"، بالإضافة إلى تحسين التحكم بالموسيقى عن طريق شاشة قفل الجهاز، مع حل العديد من المشاكل التي كانت موجودة في النسخ السابقة.



ولم تُعلن شركة أبل حتى الآن عن موعد إطلاق النسخة الثابتة من نظام "آي أو إس" 6.1، ولكن أشار العديد من القراصنة حول العالم إلى أن النسخة التي أطلقتها أبل اليوم ليست نسخة للمطورين، حيث لا يحتاج المُستخدم إلى حساب مطوّر لكي يقوم بتثبيتها.



الجدير بالذكر أن شركة أبل تخلّت عن خرائط جوجل في النسخة السادسة من نظام "آي أو إس"، وواجهت الكثير من النقد مما اضطر الرئيس التنفيدي للشركة تيم كوك لتقديم الاعتذار لجميع مُستخدمي هذا الإصدار.