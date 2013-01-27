تطبيق ينظف حساب فيسبوك من المشاركات غير المرغوبة آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

قام ثلاثة من طلاب جامعة "كنت ستيت" الأمريكية بإطلاق تطبيق ينظف حساب المستخدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من التعليقات وتحديثات الحالة والصور غير المرغوبة.



وأطلق الطلاب الثلاثة اسم "FaceWash" على التطبيق الذي يقدم إمكانية البحث عن كلمات محددة ضمن حساب مستخدمه على "فيسبوك"، ليقوم بجلب كافة التعليقات والمشاركات التي تتضمن الكلمة موضع البحث، وبذلك يعطي للمستخدم خيارات مثل التخلص منها تماماً، أو جعلها غير مرئية للعامة أو للأصدقاء.



ويرى مطورو هذا التطبيق أنه مناسب لمن يريد إعطاء حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شكلاً أكثر رسمية أمام أصدقائه الجدد.



ويمكن البدء في استخدام التطبيق بنسخته التجريبية، إلا أن التطبيق لن يعمل قبل موافقة المستخدم على إعطائه صلاحيات الوصول إلى معلومات حسابه الأساسية على "فيسبوك" مثل البريد الإلكتروني ومعلومات المستخدم والصور والتحديثات.



يشار إلى أن التطبيق لا يعمل حالياً إلا باللغة الإنكليزية، وقد وعد مطوروه بإضافة المزيد من اللغات قريباً، وكذلك طرح نسخة خاصة من التطبيق لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".