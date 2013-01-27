HTC Mini جهاز يتحكم في هاتفك الذكي عن بعد آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

يشهد عام 2013 ازدهاراً ونمواً غير مسبوقين للهواتف الذكية ذات الشاشات كبيرة الحجم، فعلى الرغم من أن الشاشة الكبيرة ميزة جيدة، إلا أنها تُشكل عائقاً لمعظم المستخدمين، الذين تؤرقهم هذه الشاشة، وذلك لصعوبة الإمساك بها بيد واحدة.



بناء على ذلك أطلقت شركة "إتش تي سي" التايوانية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، جهازاً جديداً يحمل اسم "HTC Mini"، صُمم خصيصاً ليتيح لمستخدمي هاتفها الذكي الجديد "Butterfly" التحكم به عن بعد.



يبدو جهاز "HTC Mini" كهاتف محمول يتم اقترانه بهاتف "إتش تي سي" الذكي عبر تقنية الاتصال قريب المدى أو المعروفة اختصاراً بـ"NFC"، ليتسنى للمستخدم الاطلاع على المكالمات الواردة أو الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المهام عبر شاشة الجهاز الصغيرة دون الحاجة إلى إخراج الهاتف الذكي الأصلي من الحقيبة أو الجيب.



إلى جانب اتصاله بالهاتف عن طريق تقنية "بلوتوث"، لتتيح إمكانية الرد على المكالمات الهاتفية بواسطة "HTC Mini" عبر منفذ خاص بالسماعة مدمج به.



بالإضافة إلى استخدامه كجهاز تحكم عن بعد، حال اتصال الهاتف الذكي "Butterfly" بشاشة التلفاز الذكية عبر منفذ "HDMI"، لبث المحتوى الرقمي من الهاتف إلى التلفزيون مباشرة، وبذلك يتمكن المشاهد من استخدام "HTC Mini" كـ"ريموت كنترول" ينتقل عبر القوائم بواسطته.



ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يتميز جهاز "ميني" باحتوائه على خاصية "Find My Phone"، وهي ميزة تمكّن الشخص من العثور على هاتفه في حال فقده أو نسيانه في مكان ما داخل المنزل أو العمل.



يتوفر هذا الجهاز في الوقت الراهن بالأسواق الصينية، حيث يباع هاتف "Butterfly" مصحوباً بالجهاز الإضافي "HTC Mini"، لكن للأسف لم تفصح الشركة عن موعد طرحه بالأسواق العالمية أو حتى سعره.