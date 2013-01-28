أبرز التقنيات الحديثة التي ظهرت خلال الأسبوع

نعيش اليوم في عالم يشهد وتيرة متسارعة فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي وتطورات في كافة جوانب حياتنا المعاصرة، من هذا المنطلق سنستعرض في إطلالة سريعة أبرز التقنيات التي ظهرت خلال هذا الأسبوع:



أولاً : نظارات "Privacy Visor" لحماية مستخدمي أجهزة الحواسيب وغيرها من انتهاك خصوصياتهم بواسطة برمجيات التعرف إلى الوجوه، حيث صُممت من قبل باحثين يابانيين بالمعهد الوطني للمعلوماتية بطوكيو، تنبعث منها الأشعة تحت الحمراء لتحول دون إمكانية رصد وتتبع كاميرا المراقبة للوجوه وتعيق عملها، وتجعل وجه مرتدي النظارة غير مرئي بالنسبة للكاميرات التي تستخدم مثل هذه البرمجيات، المطورة من قبل عمالقة الإنترنت مثل "جوجل" و"فيسبوك".



هذه النظارة، التي أثارت اهتماماً بالغاً في اليابان، مازالت قيد التطوير، فهي عبارة عن نموذج أولي مصنوع من مادة البلاستيك، مزودة بسلك وبطارية توضع داخل الجيب.



ثانيا: طائرة هجينة "Flying Wing" مطورة من قبل فريق عمل من مهندسي فضاء وكالة "ناسا"، تتمثل في دمج جناح الطائرة ضمن بنية وهيكل الطائرة نفسها، ووضع المحركات في الجهة العلوية لمؤخرة الطائرة، مستخدمة تقنية جديدة من شأنها تقليص وزن مكونات الطائرة الهيكلية بنسبة 25% وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 50 %، وتخفيض صوت المحركات بشكل ملحوظ.