The Ivy Guide قلم يترجم أثناء القراءة آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

تعلم لغة جديدة ليس بالأمر الهين، فهو يحتاج إلى تتبع خطوات صحيحة كي تصل إلى مبتغاك، ولكن قد يبدو الأمر مملاً بعض الشيء لدى العديد من الأشخاص، لذا يتطلع ثلاثة مصممين في جعل الترجمة بين أصابعك، أي في متناول يدك، فقد ابتكر هؤلاء المصممون جهازاً جديداً فريداً من نوعه أطلق عليه اسم "The Ivy Guide"، يسهّل على الطلاب أو الراغبين في تعلم لغة جديدة، ترجمة النص أثناء القراءة.



هذا الجهاز تم تصميمه هندسياً بشكل يلائم جميع أنواع وأحجام الأقلام، سواء أقلام الرصاص أو الحبر، بحيث يتم تثبته بالقلم، وبمجرد وضع خط أسفل الكلمة أو النص المراد ترجمته أثناء القراءة بالقلم، يقوم الماسح الضوئي المدمج بالجهاز المترجم بعمل مسح للكلمة أو النص وترجمته مباشرة وإظهارها أمامك على صفحة الكتاب أو المجلة، التي يقرؤها الشخص.



ووفقاً للمصممين الثلاثة وهم "Shi Jian" و"Sun Jiahao" و"Li Ke"، فإن هذا الجهاز، الذي يوصف بأنه "المترجم الصغير"، يمنح الشخص تجربة قراءة متواصلة ومثيرة في ذات الوقت، كونه يمزج بين لغتين معاً النص المكتوب بلغة الشخص الأصلية وترجمته بلغة أخرى جديدة، وبذلك فهو يوفر على الطالب الوقت والجهد في تعلم لغة جديدة، ويمكن اعتباره أداة تعليمية جيدة ومفيدة تنمي لدى الطفل حب القراءة وتعلم لغات جديدة.



ومن ميزات الجهاز الأخرى إمكانية إعادة شحنه بواسطة شاحن خارجي مزود بوصلة "يو إس بي" مصممة خصيصاً له، إضافة إلى إمكانية ضبطه كي يناسب كافة أحجام وأنواع الأقلام ويتسم بخفة الوزن، بحيث يمكن وضعه داخل الجيب أو الحقيبة بسهولة ويمنح أريحية لأصابع القارئ عند الاستخدام، ويأمل مصممو الجهاز، الذي لا يزال في مرحلة التطوير، دمجه بعدة قواميس للعديد من اللغات الأجنبية وبمحتوى إلكتروني ضخم.