كاميرا قادرة على التقاط صور وفيديوهات بثبات دون تشويش آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

تعتزم حالياً شركة "Always Innovating" الأمريكية تطوير جهاز رقمي فريد من نوعه بحجم كف اليد، يُنصت إلى صاحبه ويُلبي أوامره بكل دقة عن طريق التوجيهات الصوتية.



"MECAM" هو جهاز صُمم بطريقة هندسية غريبة نوعاً ما يُشبه طائرة هليكوبتر "روبوت" رباعية الأجنحة أو المروحيات المدمج بها كاميرا، قادر على التقاط صور وفيديوهات بثبات، ويمكن نقل هذه الصور وبثها مباشرة على الهواتف الذكية أو الحواسب اللوحية المعتمدة على نظامي التشغيل الشهيرين "أندرويد" و"آي أو إس"، وذلك بفضل دعمها لتقنيات الاتصال اللاسلكية "واي فاي" و"بلوتوث"، علاوة على إمكانية تحميل المحتوى الملتقط مباشرة ومشاركتها مع الأصدقاء عبر المنصات الاجتماعية المختلفة مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".



تبدأ هذه الكاميرا الطائرة رحلة طيرانها من راحة يد مستخدمها، لتدور في جميع أرجاء المكان دون اصطدامها بأي عائق يواجهها، وذلك بفضل تزويدها بـ14 جهازا استشعاريا، تمنحها القدرة على الطيران بثبات دون الارتطام بالحواجز المحيطة.



تستخدم هذه الكاميرا الطائرة بدون طيار "Mecam" خوارزميات معقدة توجهها أوتوماتيكياً دون التشتيت الناجم عن حركة الكاميرا صعوداً ونزولاً أو إلى الأطراف، حتى تجعل عملية التصوير أكثر ثباتاً ودقة، جنباً إلى جانب قدرتها على تنفيذ الأوامر الصوتية بكل سهولة، عن طريق استقبال هذه الأوامر عبر ميكروفون مدمج بها، وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى جهاز تحكم عن بعد.



كما لا تكمن وظيفة الميكروفون المدمج بها على استقبال الأوامر فحسب، بل أيضاً يُستخدم لتسجيل الأصوات عند التقاط مقطع أو فيلم فيديو، بالإضافة إلى دعمها لتقنية إلغاء الضوضاء وتنقية الفيديو من الضجيج وتشويش المحيط الخارجي، بجانب قدرتها على التقاط صور بانورامية 360 درجة.



ومن مواصفات كاميرا "Mecam" التقنية أنها مزودة بمعالج مركزي يستند على معمارية "Cortex-A9 SoC" بتردد 1.5 غيغاهيرتز، وتحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 1 غيغابايت، ومزودة بمنفذ للذاكرة الخارجية "SD".



وتخطط الشركة التي تتخذ من مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية مقراً لها، ومدينة "شينزين" الصينية مقراً آخر، طرح كاميرتها الطائرة بحلول العام المقبل بسعر يصل لقرابة 50 دولارا أمريكيا.