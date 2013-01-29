WhatsApp ينتهك قوانين الخصوصية في كندا وهولندا آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

كشف تقرير لمفوضية الخصوصية الكندية وهيئة حماية البيانات الهولندية أن تطبيق "واتس آب" WhatsApp الشهير للتراسل الفوري ينتهك قوانين الخصوصية في البلدين.



وتعاونت الهيئتان من أجل التحقيق في ممارسات تطبيق "WhatsApp" -الذي تديره شركة .WhatsApp Inc ومقرها مدينة كاليفورنيا الأمريكية - تجاه المعلومات الشخصية لمستخدمي خدماته.



ويخرق التطبيق الشهير قوانين الخصوصية في كندا وهولندا لاشتراطه على المستخدم السماح له بالولوج إلى كامل سجل الأرقام الخاص به قبل البدء في استعمال خدمات التراسل.



ويطلب "WhatsApp" الولوج لكامل سجل الأرقام للبحث عن أشخاص يستخدمون التطبيق ومن ثم يربطهم تلقائياً بالمستخدم الجديد للخدمة. وتحظر قوانين الخصوصية في كلا البلدين على الشركات جمع أو الاحتفاظ بأرقام هواتف لأشخاص لم يقدموها للشركة أو يستخدموا خدماتها، وفي هذا الشأن يوضح التقرير "بدلاً من أن يقوم تطبيق WhatsApp بحذف أرقام غير مستخدمي خدماته بعد فحص جميع الأرقام فإنه يبقيها في سجلات منفردة".



وحذرت الهيئتان من استمرار التطبيق في نفس انتهاكات قوانين الخصوصية التي شملها مستقبلاً؛ وهددا بأخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة المطورة للتطبيق في حال استمر ذلك.