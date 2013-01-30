يوتيوب يعتزم إطلاق خدمة الاشتراكات مدفوعة الثمن

يعتزم موقع "يوتيوب" إطلاق خدمة الاشتراكات مدفوعة الثمن لقنوات المستخدمين الأفراد، وذلك بحسب تقرير نشرته مجلة "AdAg" نقلًا عن مصادر مطلعة.



وقالت المجلة التي تعنى بنشر أخبار وتحليلات التسويق والإعلام، إن "يوتيوب" قام بالتواصل مع مجموعة وصفت بالصغيرة من أصحاب القنوات على الموقع، وطلب منهم إنشاء قنوات مدفوعة الثمن بحيث تكلف بين 1 حتى 5 دولارات شهرياً.



وأشار التقرير أيضاً إلى أن "يوتيوب" يدرس كذلك إمكانية فرض رسوم على الوصول إلى الأحداث الحيَّة ومكتبات المحتوى المرئي على الموقع.



وقالت المجلة إنها لا تدري بعد أي القنوات سيتم تبني هذه الخدمة الجديدة لها خلال العام الحالي، ولكنها توقعت أن تشمل الخدمة بعض القنوات الموجودة حاليًا وتتميز بالأداء العالي من حيث المحتوى، وذكرت منها، قناة "Machinima" بالإضافة إلى الشركاء المحتملين الذين ليست لديهم بعد قنوات على الموقع.



يُذكر أن شركة "يوتيوب" تقوم حاليًا بتوفير بعض المحتوى المرئي على الموقع مقابل مبلغ مادي، مثل الأفلام والعروض التلفزيونية، ولكن الاشتراكات مدفوعة الثمن تجعل من الموقع مزود خدمة حسب الطلب فيما يخص المحتوى المرئي.



ونوهت مجلة "AdAge" إلى أن خدمة الاشتراكات مدفوعة الثمن التي تعتزم "يوتيوب" إطلاقها ستكون تجريبية، مع عدد محدد من القنوات قد يصل إلى 25 قناة، على أن تقرر لاحقًا إطلاقها لعموم القنوات.