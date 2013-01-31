توشيبا تطرح حاسبها المحمول Qosmio X870 في الشرق الأوسط

أعلنت شركة "توشيبا الخليج" اليوم عن طرحها في أسواق الشرق الأوسط أول كمبيوتر دفتري يحتوي على قرص صلب هجين بسعة عالية مقدارها 1 تيرابايت، وهو جهاز Qosmio X870.



ويؤمن القرص الهجين من قياس 2.5 بوصة أداء شبيها بأداء القرص الصلب الذي يعمل بتقنية Solid State SSD، ويتمتع في الوقت ذاته بالسعة الكبيرة للقرص الصلب HDD.

وسيتوفر الجهاز بقرص صلب هجين يعمل بتقنية Solid State بسعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين مقدارها 1 تيرابايت، بالإضافة إلى 8 جيجابايت من NAND flash تجعل منه مثاليًا لتقديم الأداء العالي.



ويقدم جهاز X870 المعزز بمعالج من نوع إنتل Quad Core أداء قويا وصورا غنية معززة ببطاقة إظهار للرسوميات من نوع إنفيديا GeForce GTX بذاكرة سعتها 630 ميجا تعمل بتقنية CUDATM Technology.



ويجمع القرص الصلب الهجين بين التخزين المغناطيسي على اسطوانة مزدوجة تعتمد عليه الأقراص الصلبة HDD وتقنية ذاكرة NAND cache.

حيث تؤمن اسطوانات القرص الصلب HDD سعة تخزينية عالية، بينما يزيد وجود الذاكرة من النوع NAND flash من سرعة القراءة والكتابة، مما يعزز الأداء الكلي لجهاز Qosmio X870.



ويأتي جهاز X870 مزودا بنسخة أصلية من نظام تشغيل "ويندوز 8" مجهز كذلك بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى سعة 32 جيجابايت، وخيارات قرص صلب هجين فائق السرعة Hybrid Hard Drive تتيح تخزينا داخليا يصل إلى 2 تيرابايت.

كما يتميز الجهاز بقدرة على الاتصال عالي السرعة بفضل قدراته اللاسلكية لتوفير تحميل/تنزيل أسرع، وإمكانيات اللعب عبر الشبكة Lan gaming وسرعات نقل للبيانات أكبر من خلال منافذه من النوع USB 3.0.



ويملك الجهاز شاشة عرض من قياس 43.9 سم (17.3 إنش) تعمل بتقنية 3D-enabled Full HD وهي تدعم أحدث النظارات التي تعمل بتقنية المصراع الفعال من نوع NVIDIA 3D Vision. وهو مجهّز بأربع مكبرات صوت ستريو من نوع harman/kardon تعمل بتقنية منفذ Slipstream. كما زود جهاز X870 بتطبيق التعزيز الصوتي ثلاثي الأبعاد SRS Premium Sound 3D لتقديم صوت أكثر حدة.



وينفرد جهاز الألعاب هذا بأنه جهاز ترفيه شامل يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة الأفلام من خلال ميزة Resolution+ التي تقدمها توشيبا والتي ترفع جودة الأفلام القياسية DVD إلى جودة الأفلام عالية الدقة full HD تقريبا.

ويمكن لجهاز Qosmio X870 المجهز بمشغل أقراص من نوع Blu-ray Disc ومنفذ من نوع HDMI أن يوفر ممرا للأفلام عالية الدقة HD عبره إلى جهاز تلفاز المستخدم.



كما يتميز الجهاز أيضا باحتوائه على أربع منافذ من نوع USB 3.0، ومنفذ للاتصال الشبكي Gigabit Ethernet، وميزة WiDi للاتصال السريع واللعب عبر شبكة LAN محلية. ويزود المنفذ المدمج من نوع HDMI مخرجا موسعا بدقة 1080 بيكسل للتوصيل بجهاز تلفاز عالي الدقة HDTV أو شاشات عرض أكبر.



وتُمكّن ميزة Sleep & Music في X870 من استخدام هذا الحاسب المحمول كمحطة تشغيل لملفات MP3 للاستمتاع بالموسيقى حتى عندما يكون الجهاز في وضعية الإيقاف.



وتجدر الإشارة إلى أن جهاز X870 يملك غطاء مصنوعا من الألمنيوم الأحمر ذي النقوش والفضي المعدني الداكن، بتصميم black widow، وشاشة من قياس 17.3 بوصة عالية الدقة HD من نوع TruBrite 3D، ولوحة مفاتيح متّقدة مزودة بإنارة خلفية.