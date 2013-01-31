"بلاك بيري" تكشف رسمياً عن هاتفي Z10 و Q10

كشفت شركة "بلاك بيري" قبل قليل عن هاتفيها الجديدين Z10 و Q10، وذلك أثناء المؤتمر المقام حالياً في عدة دول حول العالم.



الهاتف الأول الجديد يحمل اسم " BlackBerry Z10 "ويأتي بشاشة لمسية كاملة بقياس 4.2 إنش وبكثافة 356 PPI (بيكسل لكل إنش).



أما الهاتف الثاني والذي يحمل اسم "BlackBerry Q10" فهو يأتي بلوحة مفاتيح صلبة وبشاشة لمسية، وهو ما أشيع سابقاً تحت اسم X10.



وتم استعراض نظام التشغيل الجديد "بلاك بيري 10" عن طريق هذين الهاتفين، حيث بدأ استعراض ميزة "Flow" على هاتف Z10، وهذه الخدمة تعتمد على أسلوب الإيماءات ليسهّل إمكانية تعدد المهام بين التطبيقات. ومن ثم تم تجربة ميزة تدعى "BlackBerry Hub"، وكذلك ميزة "BlackBerry Balance" وبلاك بيري ماسنجر الذي يسمح بإجراء محادثات الفيديو، ويقدم إمكانية مشاركة شاشة الهاتف مع الطرف الآخر.



وتم تجربة خدمة جديدة "BlackBerry Remember" والتي تسمح بجمع المحتوى في مكانٍ واحد يسهل الوصول إليه، سواء كانت صفحات إنترنت أو بريدا إلكترونيا وما إلى ذلك. وكذلك تجربة الكاميرا وخصائصها الجديدة، بالإضافة إلى محرر الصور الذي أصبح أكثر سهولة.



أما بالنسبة لأوقات التوفّر في الأسواق، فقد تم الحديث عن هاتف Z10 فقط، حيث سيتوفر في الولايات المتحدة يوم غد، الخميس، وبالنسبة لكندا في 5 فبراير/شباط، أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة سيكون متاحاً في 10 فبراير القادم.

وفيما يتعلق بالأسعار، فإنها ستختلف حسب مدّة العقد، ولكن سيكلف هاتف Z10 حوالي 150 دولاراً في كندا. أما بالنسبة للنسخة المفتوحة لم يتم تحديد سعرها حتى الآن.

