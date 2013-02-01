تويتر يسهّل أسلوب عرض الصور والفيديو

أعلن موقع "تويتر"، أمس، في مدونته الرسمية عن تحسينات جديدة أضافها لأسلوب عرض الصور ومقاطع الفيديو داخل الموقع والتغريدات ونتائج البحث، فقد أصبحت أكثر سهولة، ولن تنقل المستخدم لصفحة جديدة أخرى.



وأصبحت الصور التي يتم الضغط عليها تُعرض ضمن إطار خاص داخل الصفحة دون توجيه المستخدم لصفحة خاصة، ويمكن من خلال هذا الإطار الجديد الانتقال إلى الصور السابقة والتالية بسهولة عبر الأسهم الجانبية، كما يمكن عمل إعادة تغريد، والإضافة إلى المفضلة وترك رد على الصورة.



كما أن هناك الرابط الخاص بالصورة الذي غالباً ما يبدأ بـpic.twitter.com، وفي حال الضغط عليه يتم نقل المستخدم إلى الصورة في صفحة خاصة كما كان الحال قبل هذا التحديث.



هذا وقد وسّع "تويتر" إمكانية عرض الفيديو داخل التغريدات الموسّعة لكلٍ من يوتيوب، فيميو، Vine، وبعض شركائها الآخرين، وأصبح يظهر داخل الإطار الجديد في حال تم فتحه من القائمة الجانبية التي تعرض آخر الصور ومقاطع الفيديو المضافة.

وجاءت التحسينات أيضاً بإمكانية مشاهدة عدد أكبر من الردود على التغريدة كما كان الحال سابقاً.



يشار إلى أن هذه التحديثات شملت جميع مستخدمي موقع التدوين المصغر "تويتر"، وهي متاحة للاستخدام بشكل مباشر.

