آيفون الأكثر مبيعاً في الربع الأخير من 2012

أصدرت شركة Strategy Analytics للأبحاث، تقريراً تحدثت فيه عن احتلال شركة "آبل" المرتبة الأولى من حيث عدد شحنات الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في فترة الربع الرابع من عام 2012.



وذكر التقرير أن الشركة شحنت 17.7 مليون جهاز آيفون في الربع الرابع فقط، متفوقة على سامسونغ التي شحنت 16.8 مليون جهاز، وجاءت شركة "إل جي" في المرتبة الثالثة، حيث شحنت 4.7 مليون جهاز فقط.



وكانت سامسونغ قد احتلت المرتبة الأولى من حيث المبيعات في الولايات المتحدة منذ عام 2008، قبل أن تأتي آبل وتحتل المرتبة الأولى.



وقالت الشركة إن حصة آبل للربع الرابع بلغت 34%، بعدما كانت حصتها 25% في نفس الربع من العام الماضي. وأضافت أن الحملة الدعائية المكثفة التي قامت بها آبل لـ"آيفون 5"، هي التي ساعدت الشركة على تحقيق هذه الأرقام.

