جوجل تخصص لكل مستخدم خريطة خاصة به

نشر موقع "تيك كرانش" التقني مقابلة أجراها مع دانيل غراف، مدير قسم خرائط جوجل للهواتف المحمولة، بعد فوز تطبيق "خرائط جوجل" بجائزة أفضل تطبيق للهواتف المحمولة.



وقال غراف إن التحديثات القادمة لخرائط جوجل ستعتمد على فكرة التخصيص، حيث ستظهر الخرائط لكل مستخدم بشكل مختلف عن المستخدم الآخر، وذلك بناء على الأماكن التي يزورها المستخدم معظم الأحيان أو يتصفحها على شبكة "جوجل بلس" كالمطاعم والفنادق والشركات.



وأضاف أن فريق العمل لديه الكثير ليقوم به خلال الأشهر القادمة، دون الكشف عن أي تفاصيل باستثناء موضوع التخصيص.



وكانت "جوجل" قد أطلقت خدمة تخصيص نتائج البحث في محرك بحثها، بحيث تظهر نتائج بحث للمستخدم طبقاً لاهتماماته أو طبقاً لعمليات بحث سابقة قام بها.



الجدير بالذكر أن "جوجل" حصلت على جائزة أفضل تطبيق خلال النسخة السادسة من مهرجان Chrunchies الذي يقام في كاليفورنيا، برعاية العديد من المواقع مثل TechCrunch، GigaOm.

