تحديث لتطبيق تويتر على منصّة بلاك بيري

تلقى تطبيق موقع التدوين المصغّر "تويتر" تحديثاً جديداً اليوم لمنصة تشغيل "بلاك بيري 10"، التي تم الكشف عنها مؤخراً من قِبل شركة بلاك بيري.



ويحمل التحديث الجديد الإصدار رقم 10.0.0.36، وهو متوفّر مجاناً على متجر "عالم بلاك بيري" BlackBerry World.

ولم يُذكر بعد ما التغييرات التي جاء بها التحديث، إلا أن العديد من الشركات ساهمت مؤخراً بتطوير تطبيقاتها لتتوافق بأفضل شكل من نظام التشغيل الجديد "بلاك بيري 10"، ومنها تطبيق "فورسكوير" Foursquare الذي صدر له تحديث جديد مؤخراً.



وجاء في وصف التطبيق بأنه يقدم إمكانية البحث في الوقت الحقيقي، كما يمكن من خلاله عمل متابعة للأشخاص، وكذلك يمكن مشاهدة الوسوم الأكثر استخداماً.



يُشار إلى أن بلاك بيري قد أعلنت مؤخراً، ضمن مؤتمر الكشف عن نظامها الجديد، بأن متجر تطبيقاتها أصبح يحتوي على أكثر من 70 ألف تطبيق لأجهزة متوافقة مع "بلاك بيري 10"، بالإضافة إلى تطبيقات فيسبوك، وتويتر، ولينكد إن، وفورسكوير التي تم تثبيتها على جميع هواتف بلاك بيري 10.

