شركة أمريكية تطلق أول كاميرا للتصوير ثلاثي الأبعاد



أعلنت شركة "لينكس لابس" Lynx Labs عن إطلاقها لأول كاميرا رقمية جديدة من نوع Point & Shoot يمكنها أخذ صور ثابتة ومتحركة بتقنية الأبعاد الثلاثة، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

وقالت الشركة إن الكاميرا الجديدة سوف تضيف تحسينات كبيرة على عمليات التصميم والتصوير ثلاثي الأبعاد، وهي سهلة الاستخدام في الوقت ذاته، حيث يمكن للكاميرا (المصممة على شكل جهاز كمبيوتر لوحي) أن تقوم بمهام عديدة ومبتكرة، أهمها أخذ القياسات الرقمية وتحويل الصورة إلى نموذج ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى تصويرها ورصدها للأنشطة الحركية وتحويلها لحركة رقمية، ومن الممكن أن تساعد هذه الكاميرا بشكل كبير في تصميم الألعاب والأفلام ثلاثية الأبعاد في المستقبل.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من تصميمها لهذه الكاميرا هو الحصول على صورة ثلاثية الأبعاد بدقة عالية بشكل سريع للغاية، مقارنة بالطريقة التقليدية التي يتبعها المصممون في رسم صورة ثنائية الأبعاد والعمل لمدة طويلة لتحويلها إلى تصميم ثلاثي الأبعاد. بالإضافة إلى تقديمها صورة متحركة رقمية لأي شيء تقوم بالتقاطه، لتوفر الكثير من المال والجهد اللازمين لتقديم أفلام ثلاثية الأبعاد.

يبلغ سعر الكاميرا الجديدة 1799 دولاراً، وهي مصممة من مادة البلاستيك، وتتميز بوزنها الخفيف، ومزودة بعدسات بدقة بيكسل وجهاز استشعار لالتقاط الصور ثلاثية الأبعاد، وشاشة أمامية ملونة من نوع الكريستال السائل بقياس 14 بوصة لعرض المشاهد المصورة بشكل مباشر. ويمكن التحكم بالكاميرا من خلال أدوات تحكم جانبية كتلك الموجودة في قبضات التحكم بألعاب الفيديو. وهي مزودة ببطارية يمكنها تشغيل الكاميرا لمدة تصل إلى 4 ساعات.