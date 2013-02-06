إنستاغرام تطلق ميزة تصفح صور الأصدقاء عبر الويب

أعلنت شبكة الصور الاجتماعية "إنستاغرام" اليوم عن إطلاق ميزة تصفح صور الأصدقاء إلى جانب إمكانية تصفح الصفحات الشخصية عبر الحواسب من خلال موقع التطبيق على شبكة الإنترنت (Instagram.com).



وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي شبكة الصور الاجتماعية القيام بتصفح كافة صورهم الشخصية المرفوعة عبر تطبيق "إنستاغرام" للأجهزة النقالة الذكية، وكذلك كافة الصور التي رفعها الأصدقاء الذين يتابعونهم دون الحاجة لاستخدام التطبيق.



وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة "كيفن سيستروم" على المدونة الرسمية لـ"إنستاغرام" أن الهدف من تلك الميزة الجديدة هو التفاعل مع الصور المرفوعة على الشبكة من أي مكان وجهاز وليس من الهواتف أو الحواسيب اللوحية فقط.



ويمكن للمستخدم بعد الولوج بحسابه على موقع "إنستاغرام" القيام بكتابة تعليقات على الصور بخلاف القيام بالإعجاب بها سواء بالضغط على زر الإعجاب أو النقر على الصور مرتين.



وتعد تلك الميزة الجديدة تطويراً لميزة الصفحات الشخصية التي أطلقتها الشبكة العام الماضي، وتوسعاً لتواجد "إنستاغرام" كموقع إنترنت بجانب تواجده كتطبيق يستخدمه الملايين شهرياً.



تجدر الإشارة إلى أن الميزة الجديدة تلك لن تتضمن خاصية رفع الصور إلى حساب المستخدم عبر الموقع، حيث ما زال رفع الصور متاحاً فقط عبر تطبيق "إنستاغرام" للأجهزة النقالة الذكية سواء لنظام "أندرويد" أو "iOS".

