مايكروسوفت تتعاون مع شركة صينية لإطلاق هواوي 4 افريكا

تتعاون مجموعة "مايكروسوفت" للمعلوماتية مع شركة التجهيزات الصينية "هواوي" لإطلاق هاتف متعدد الوظائف مخفض الثمن في إفريقيا على ما أعلنت الشركة الأمريكية خلال مؤتمر صحافي في لاغوس.

الهاتف الذكي الجديد الذي يحمل اسم "هواوي 4 افريكا" يعمل بنظام التشغيل الجديد ويندوز 8 العائد للشركة الأمريكيةـ سيكون مجهزا بمجموعة من التطبيقات التي "صممت لإفريقيا من قبل أفارقة" على ما أوضح المصدر ذاته.

وقال مسؤول في مايكروسوفت إن سعر الهاتف سيكون أقل من مئتي دولار.

وشدد غوستافو فوكس مسؤول المنتجات النقالة في مايكروسفوت لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا "العامل الرئيسي ليس السعر بل المحتوى والتطبيقات التي نطورها عبر قسم التحديث لضمان أن يكون الجهاز مفيدا محليا".

وقال علي فرماوي نائب رئيس مايكروسوفت لهذه المنطقة في وقت سابق على مدونة موقع متخصص، إن الهاتف الذكي الجديد سيكون مجهزا بسلسلة من التطبيقات "المصممة لإفريقيا من قبل أفارقة".

وشدد المسؤول في مايكروسوفت على أن هاتفا واحدا من كل عشرة تباع في إفريقيا هو "هاتف ذكي" حاليا.

وسيسوق الهاتف الجديد في مرحلة أولى في سبع دول هي جنوب افريقيا وانغولا وساحل العاج ومصر وكينيا والمغرب ونيجيريا.

وسعر الهواتف الذكية الذي غالبا ما يتجاوز 700 دولار يعيق انتشارها في القارة الافريقية.

وبحلول العام 2016، تأمل مايكروسوفت ان تكون ساهمت في نشر "عشرات ملايين" الهواتف الذكية في صفوف الشباب الافريقي وربط مليون شركة صغيرة ومتوسطة في القارة السمراء بالإنترنت وتدريب 200 ألف إفريقي على التكنولوجيات الجديدة.

