تحديث جديد لتطبيق وموقع تويتر على الهواتف المحمولة

أعلن موقع "تويتر"، اليوم، عن تحديث جديد لتطبيقه وموقعه mobile.twitter.com، المخصصين للهواتف المحمولة، حيث أضاف إمكانية البحث عن "تغريدات" مشابهة، الكلمات الشائعة، إضافة إلى اقتراح أشخاص من أجل متابعتهم.



وقدم التحديث دعماً رسمياً للواجهات العربية داخل التطبيق لنظامي تشغيل أندرويد وiOS، وهذه الواجهات ستظهر بشكل تلقائي في حال كان الجهاز يعمل على اللغة العربية أثناء تشغيل التطبيق، إضافة إلى دعم المحاذاة من اليمين لليسار ليتوافق مع اللغة العربية بشكل جيد.



ويسمح التحديثان كذلك بالبحث في أي مكان ضمن تطبيق "آيفون"، بعدما كانت ميزة البحث موجودة فقط في نافذة "discover"، حيث تمت إضافة زر يظهر للمستخدم في أي مكان ضمن التطبيق، والذي كان متوافراً فقط لنسخة التطبيق على أندرويد وآيباد.



ويظهر التحديث الجديد نتائج البحث التي تتضمن تغريدات وصوراً، إضافة إلى حسابات الأشخاص معاً في نافذة واحدة وبأسلوب سلس.



كما حمل التحديث صفحة جديدة أعلى نافذة discover، حيث تظهر للمستخدم نشاط أصدقائه ومن تابعوا مؤخراً، وأي التغريدات أضافوها للمفضلة، وما هي التغريدات التي أعادوا نشرها "إعادة تغريد" Retweet.



الجدير بالذكر أن شركة "تويتر" أطلقت مؤخراً خدمة Vine، المخصصة لتسجيل ونشر مقاطع فيديو قصيرة ضمن التغريدات، والتي لا تتجاوز مدتها 6 ثوانٍ كأقصى حد.

