سامسونغ تعتزم الكشف عن غالاكسي إس 4 في 15 مارس المقبل

تعتزم شركة "سامسونغ" كشف النقاب عن النسخة الجديدة من سلسلة هواتف "غالاكسي إس" في 15 مارس/أذار المقبل، وذلك بحسب موقع "SamMobile" الذي نقل الخبر عن مصادر داخلية.



وقال الموقع إن هذا الموعد لم يتم تأكيده بعد من قبل "سامسونغ" نفسها، ولكنه أشار إلى أن المصادر الداخلية التي نقلت له الخبر هي مصادر موثوقة. وأضاف "SamMobile" أن مكان الحدث الذي ستكشف فيه الشركة عن هاتف "غالاكسي إس 4" لا يزال سرياً للغاية"، على حد تعبيره.



يذكر أن تسريبات سابقة كانت قد ألمحت إلى أن "غالاكسي إس 4" سيكون متوافراً للبيع ابتداء من النصف الثاني من شهر أبريل/نيسان المقبل، ويتوقع أن تقوم "سامسونغ" بإرسال الدعوات لحدث الكشف عن هاتفها المرتقب بعد فترة المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة "MWC" الذي سيقام خلال الشهر الجاري، ثم في باقي الدول الأوروبية والآسيوية قبل نهاية شهر أبريل، أما الأمريكيتان وأستراليا وإفريقيا فيتوقع أن يتم إطلاق الهاتف فيها في مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبلين.



وبالنسبة للمواصفات التي سيجلبها "غالاكسي إس 4"، فقد أشارت تسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بمعالج ثماني النواة من نوع "Exyons 5 Octa"، مع معالج رسوميات ثماني النواة أيضاً ومن نوع "Mali-T658"، وسيكون قياس شاشة الجهاز 4.99 بوصة من نوع "Super AMOLED"، وبدقة 1080p أو ما تعرف اصطلاحاً بالدقة الكاملة.



وسيأتي "غالاكسي إس 4" بـ2 جيجابايت من ذاكرة التخزين العشوائي RAM، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل قادرة على التصوير بالدقة الكاملة، مع أخرى أمامية بدقة 2 ميجابكسل وقادرة على التصوير بدقة 720p. أما عن العتاد البرمجي، فسيأتي الهاتف بالإصدار الذي يحمل الرقم 4.2.1 (جيلي بين) من نظام "أندرويد".



وأشار موقع "SamMobile" إلى أن "غالاكسي إس 4" سيأتي باللونين الأبيض والأسود، وسيكون رقم الموديل الخاص به هو I9500.

