اشحن هاتفك بكوب من القهوة أو الشاي المثلج



أضحى بإمكان أي شخص الآن الاستمتاع باحتساء كوب من القهوة أو الشاي أو مشروب مثلج، وفي الوقت ذاته شحن هاتفه الذكي، فقد طورت شركة ناشئة تُدعى "Epiphany Labs" شاحناً لاسلكياً جديداً يحمي مشروبك الساخن من أن تتبدد حرارته هباء أو المثلج من فقدان برودته بلا جدوى، ويحولها إلى طاقة تشحن هاتفك الذكي أينما ذهبت.

وتعتمد طريقة عمل هذا الشاحن، الذي أُطلق عليه اسم "Epiphany onE Puck"، على وضع الكوب فوق قاعدة الشاحن الدائرية، هذه الأخيرة لها وجهان، أحدهما باللون الأحمر للمشروبات الساخنة، والثاني باللون الأزرق للمشروبات المثلجة أو الباردة، وبمجرد ارتكاز الكوب على القاعدة، يتم توصيل هاتفك الذكي بقاعدة الشاحن عبر منفذ "يو إس بي" المدمج بها، لتتحول البرودة والسخونة المهدرة بواسطة "محرك ستيرلنغ" الموجود داخل الشاحن، إلى طاقة تُشحن بها بطارية هاتفك الذكي أو أي جهاز آخر به وصلة "يو إس بي".

ونظراً لاحتوائه على منفذ "يو إس بي"، فإنه لا يقتصر على شحن "آيفون" فحسب، بل أيضاً الهواتف الذكية المعتمدة على نظام تشغيل جوجل النقال "أندرويد".

يذكر أن فكرة "محرك ستيرلينغ" أو المسمى أيضاً "محرك الهواء الساخن"، ليست بالجديدة، فقد تم اختراعه على يد العالم الأسكتلندي "روبرت ستيرلينغ" عام 1816، ولكن استطاعت هذه الشركة الاستفادة من فكرة هذا المحرك الحراري ودمجه داخل شاحن يتمتع بتصميم عصري وأنيق يستخدم في شحن الأجهزة الرقمية النقالة، وفي الوقت ذاته يتسم بصغر حجمه وسهولة حمله ونقله في أي مكان، سواء في نزهة خارج المنزل أو وضعه بجانبك على المكتب أثناء العمل، وشحن هاتفك في آن واحد.

