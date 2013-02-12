برنامج ذكي من سوني يكشف بثور البشرة غير المرئية



صّبت شركة "سوني" عملاق التكنولوجيا الياباني والإلكترونيات الاستهلاكية تركيزها هذه الأيام على قطاع مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة، من خلال تطوير برنامج ذكي، قادر على تحليل وتقييم حالة وصحة البشرة والتعرف على البثور والقروح غير المرئية وغيرها من المشاكل التي تصيب بشرة الوجه.

صممت الشركة هذا البرنامج الذكي، الذي أطلقت عليه اسم "Smart Skin Evaluation Program"، كي تستطيع المرأة داخل منزلها تحليل ومعرفة نوع بشرتها، كونه مفتاح العناية بالبشرة. بحيث تتمكن بواسطته من تحليل مسام الجلد وملمسه ولون البشرة خلال ثوان معدودة، والكشف عن وجود تصبغات جلدية وتحديد مستواها، وغيرها من عيوب البشرة الأخرى، التي كثيراً ما تؤرق النساء.

ويتكون هذا النظام أو البرنامج التحليلي المعروف اختصاراً بـ"SSKEP" من ثلاثة عناصر رئيسية هي مستشعرات سوني "CMOS" وضوابط لقياس الطول الموجي المنبعث من مصدر الضوء وخوارزميات معقدة متخصصة في تحليل البشرة. هذه العناصر الثلاثة يمكن دمجها داخل كاميرات الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية أو الكاميرات الرقمية الخاصة بسوني، لتصبح أيضاً قادرة على الكشف عن العيوب أثناء التقاط صور وإخفاء ومعالجة عيوب البشرة مباشرة، للحصول على صور نقية. بالإضافة إلى إمكانية دمجها داخل أجهزة مخصصة لعيادات أطباء أمراض الجلد وكذلك في صالونات تجميل البشرة، ومن المتوقع أن يكون سعرها منخفض مقارنة بالأجهزة الأخرى المخصصة لهذا الغرض والتي عادة ما يكون سعرها باهظاً.

يشار إلى أن "سوني" ليست الشركة اليابانية الأولى المهتمة بهذا المجال، فقد دمجت شركة "فوجيتسو" سابقاً برنامجاً أطلقت عليه اسم "Hada Memori" داخل هواتفها الذكية، تتيح المستخدمين مراقبة تغييرات البشرة وقياسها بشكل منتظم عبر هذا التطبيق.

