فودافون بريطانيا تحذر من مشكلات تحديث iPhone 4S

وجهت شركة "فودافون" بريطانيا رسالة تحذيرية لعملائها أصحاب هاتف أبل الذكي وبالأخص "أي فون 4 إس"، تنصحهم فيها بعدم ترقية أجهزتهم للنسخة "6.1" من نظام تشغيل أبل النقال "أي أو إس"، نظراً لوجود مشاكل تؤثر سلباً على أداء الهاتف أثناء الاستخدام.

وتنحصر هذه المشاكل في تراجع وتباطؤ أداء شبكات الجيل الثالث في الجهاز، الأمر الذي أدى إلى استنزاف طاقة كبيرة من البطارية، وبالتالي انعكس سلباً على أداء بطارية الهاتف وإضعافها وقصر حياتها ونفاذها سريعاً، لدرجة وصلت إلى عدم قدرة المستخدمين على إرسال رسائل للآخرين أو استلامها أو إمكانية تصفح الشبكة العنكبوتية، وكذلك ارتفاع في درجة حرارة الهاتف بشكل فجائي.

لذا تحركت سريعاً شركة "فودافون بريطانيا" بإرسال رسائل نصية قصيرة تطلب فيها من عملائها، الذين يرغبون في تحديث هواتفهم الذكية للنسخة "أي أو إس 6.1"، بالتهمل قليلاً وعدم التسرع لتثبيت النسخة، نظراً لتلقي شكاوى من عدد من مالكي "أي فون 4 إس"، الذين قاموا بتحديث أجهزتهم، تتعلق بوجود مشاكل في النواحي السالف ذكرها.

وتؤكد فودافون بريطانيا أن هذا الأمر لفترة مؤقتة، لحين قيام شركة "أبل" بإصلاح الأخطاء وسد الثغرات وعلاج هذه المشكلة.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتلقى الشركة شكاوى عديدة من مقتني هاتف "أي فون 4 إس" تتعلق بقصر عمر بطاريتها.

يُذكر أن شركة أبل أصدرت النسخة التجريبية الأولى من نظام تشغيلها النقال "أي أو إس 6.1.1"، بعد أسبوع تقريباً من إطلاقها النسخة الأخيرة والنهائية من "أي أو إس 6.1" للمستخدمين في 28 يناير/ كانون الثاني، تلك الأخيرة الداعمة لشبكات الجيل الرابع "تقنية LTE" في 36 دولة، بجانب تحديثات طالت خرائط أبل الرقمية.

