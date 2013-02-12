يوتيوب يتعاقد مع شركة Freesat للظهور على التلفاز ببريطانيا

وقعت شركة جوجل عقداً مع شركة Freesat التي تقدم خدمة البث التلفزيوني المجاني في المملكة المتحدة، يتضمن توفير تطبيق يوتيوب ضمن شبكة قنوات Freesat.

التطبيق المبني على لغة "إتش تي إم إل 5" سيكون جاهزاً في أواخر شهر مارس/آذار القادم، حسبما صرّحت الشبكة، وسوف يتيح لجميع المشتركين التمتع بمشاهدة مقاطع الفيديو مباشرةً من أجهزة التلفاز لديهم.

وقال بيتر شيرمان، مدير تسويق المنتجات في يوتيوب، إن الشركة سعيدة للعمل مع شركة Freesat، خصوصاً أنهما ستتيحان لعدد كبير من المشتركين التمتع بمشاهدة يويتوب مباشرةً من التلفاز.

ويتوفّر تطبيق يوتيوب على العديد من أجهزة بث التلفاز التي تعتمد على الإنترنت مثل "جوجل تي في" و"آبل تي في".

