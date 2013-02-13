آبل تصدر تحديثاً حصرياً لحل مشكلة "آي فون 4 إس"

أصدرت مجموعة "آبل" تحديثاً حصرياً أمس لهاتفها الذكي "آي فون 4 إس" ينطوي على سد الثغرات وإصلاح بعض المشاكل، التي تقدم بها عدد من مالكي الهاتف وحذرت منها شركة "فودافون بريطانيا" منذ يومين.



حيث شكا مقتنو الهاتف مؤخراً من مشاكل تتعلق بضعف أداء البطارية وبطء شبكات الجيل الثالث وارتفاع في درجة حرارة الهاتف، عندما قاموا بتحديث الهاتف للنسخة الأخيرة والنهائية من نظام تشغيل "آي أو إس 6.1".



وبعد إخبار "فودافون بريطانيا" لشركة "آبل" بهذه المشاكل والثغرات، أطلقت الأخيرة تحديثاً خاصاً من نظام "آي أو إس 6.1.1"، لحل مشكلة الاتصال الخليوي التي طالت هاتف "آي فون 4 إس"، ولم يُذكر في التحديث بعد ما إذا كان متضمناً إصلاح الخلل المتعلق بالمشاكل الأخرى المتمثلة في استنزاف البطارية بشكل سريع وارتفاع درجة حرارة الهاتف.



هذا التحديث متوفر الآن ويمكن تحميله مباشرة من موقع الشركة ويبلغ حجمه "968 MB"، وهو مخصص وحصري للإصدار "آي فون 4 إس".

يُذكر أن آبل أصدرت النسخة التجريبية الأولى من نظام تشغيل "آي أو إس 6.1.1" في السادس من الشهر الجاري، متضمنة عددا من التحسينات والتحديثات المتعلقة بخدمة خرائطها الرقمية، ولم يتوفر هذا التحديث حتى الآن للإصدارات الأخرى من "آي فون 4" و"آي فون 5" بعد.