تطبيق "نيمبز" يصل أجهزة "بلاك بيري زد 10" الجديدة

أعلنت شركة "نيمبز" (Nimbuzz)، إحدى منصات الاتصال المحمولة الرائدة، الجمعة، عن إطلاق تطبيق "نيمبز" للرسائل النصية على هواتف "بلاك بيري زد 10" BlackBerry Z10 الجديدة.



وقد تم إعادة تصميم التطبيق بحيث يجمع كافة أدوات التواصل الاجتماعي بما فيها "فيسبوك" و"ياهو" و"جوجل مسنجر" في منصة واحدة متكاملة تتيح لمستخدمي أجهزة "بلاك بيري" الجديدة إرسال عدد غير محدود من الرسائل النصية، إضافة إلى مشاركة الصور وملفات الفيديو عبر أجهزة الجوال.



وستُوفر "نيمبز" من خلال تطبيقها لمستخدمي أجهزة "بلاك بيري زد 10"، والتي من المتوقع أن يصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 20 مليوناً عام 2013، إمكانية التمتع بالعديد من الخدمات المجانية، منها الدخول إلى غرف الدردشة مجاناً، ومنصة الترفيه من خلال N-world، إضافة إلى خاصية تبادل الوسائط متعددة الوسيلة الأقل تكلفة لتبادل البيانات، فضلاً عن إمكانية التواصل مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"تويتر" من التطبيق نفسه دون الحاجة للخروج من الخدمة.



وقد اختارت شركة "بلاك بيري"تطبيق "نيمبز" ليكون جزءاً رئيسياً ضمن مجموعة البرامج الأصلية في الهواتف الجديدة، حيث قامت بتوفير موارد وأدوات حديثة تزيد من القيمة المضافة لتطبيق "نيمبز" في جميع أجهزتها الجديدة. ويستطيع المستخدمون تقييم التطبيق من خلال منصة "بلاك بيري وورلد".



ويتجاوز مشتركي "نيمبز" 100 مليوناً حول العالم، بمعدل زيادة تبلغ 210 آلاف مستخدم جديد يومياً. ويوفر "نيمبز" لعملائه منصة اتصالات متنقلة تمكّنهم من الاستمتاع بخاصية الاتصال عبر الفيديو والرسائل النصية المجانية، والصور، وتبادل البيانات بواسطة الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسوب، فضلاً عن الاستفادة من الأسعار المنخفضة للمكالمات الهاتفية بين المشتركين في التطبيق.



هذا ويتيح تطبيق "نيمبز" لمستخدمي أجهزة "بلاك بيري زد 10"، مجموعة فريدة من الميزات الجديدة كلياً، والتي تتضمن سهولة الوصول إلى المستخدمين الآخرين في التطبيق، وخاصية اختيار غرف الدردشة، وذلك وفقاً للمواضيع التي تهم المستخدم. كما يتيح التطبيق لمستخدميه تبادل الملفات بتكلفة أقل.



يشار إلى أن شركة "بلاك بيري" توفر حالياً خدماتها لأكثر من حوالي 80 مليون مشترك في 90 دولة حول العالم، فيما من المتوقع أن يصل عدد الشبكات التي تعتمد أجهزة "بلاك بيري" الجديدة إلى حوالي 200 شبكة في مختلف أنحاء العالم.