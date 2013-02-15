مايكروسوفت تسخر من بريد جوجل في فيديو دعائي

عرضت شركة مايكروسوفت، الخميس، مقطع فيديو بمناسبة يوم الحب، مسلطة الضوء فيه على مزايا الخصوصية في مزوّد خدمة البريد الإلكتروني الخاص بالشركة Outlook.com، وساخرة من مساوئ خدمة البريد الإلكتروني Gmail التي تقدمها جوجل.

ويبدأ الإعلان بظهور شاحنة بريد خاصة بخدمة Outlook، وثانية خاصة بخدمة Gmail، وينتقل المشهد إلى رجل البريد الخاص بخدمة Gmail وهو يفتح الرسائل قبل وضعها في الصندوق الخاص بالمستخدم وقراءتها، ومن ثم وضع إعلانات مناسبة لمحتواها داخل ظرف الرسالة، فيما يقوم رجل البريد الخاص بخدمة Outlook بتسليم الرسالة دون الاطلاع على محتواها.

ويعد الإعلان بمثابة إشارة واضحة من مايكروسوفت لسياسات اختراق الخصوصية التي ترى أن جوجل تتبعها عند قراءة محتوى رسائل مستخدمي خدمة Gmail، ويبدو أنه أحد أجزاء الحملة الدعائية التي ستهاجم فيها مايكروسوفت منافستها جوجل.

يذكر أن تلك ليست الحملة المضادة الأولى التي تواجه فيها مايكروسوفت منافستها جوجل، حيث أطلقت الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة تحت اسم Scroogled تهاجم فيها ما أسمته ممارسات جوجل التعسفية في مجال التسوق عبر محركها للبحث الخاص بالتسوق Google Shopping.