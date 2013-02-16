تحديث جديد لخدمة "واتس آب" مخصص لنظام أندرويد

قامت خدمة واتس آب WhatsApp مؤخرًا باختبار نسخة جديدة من تطبيق دردشتها الشهير WhatsApp Messenger المخصص للأجهزة العاملة بنظام أندرويد، تحمل واجهات جديدة كليًا، وتعتمد بعض الشيء على واجهات جوجل الرسمية Holo Theme.



وجاءت هذه النسخة الجديدة بشكلٍ تجريبي، وقد مرّت بعدة إصدارات، منها إصدار رقم 2.9.2239 وإصدار رقم 2.9.2294، وحاليًا يوجد إصدار رقم 2.9.2363 على الموقع الرسمي للخدمة. وتأتي هذه الإصدارات على التوالي لحل بعض المشاكل التي ظهرت بالتحديث الجديد مثل ترتيب الجملة في حال احتوت على كلمات بأحرف أجنبية ومن ثم بأحرف عربية.



ويجلب هذا التحديث واجهات محسّنة مختلفة عن سابقتها بالعديد من التفاصيل، حيث أصبحت صفحة الدردشة ذات ألوان هادئة أكثر وأبسط من حيث الشكل، كما تم نقل اختصار الرموز التعبيرية من أعلى النافذة إلى أسفلها ليسهل التقاطها أثناء الكتابة، مع تغيير أسلوب عرض الصور المرسلة، فأصبحت الصورة تُعرض دون حواف تقريبًا، وعلى حسب حجمها، كما يمكن عرض “معرض الصور” الخاص بشخص ما والتنقل بين كافة الصور المشتركة بسهولة أكثر من قبل.



إضافةً إلى ذلك، تم تطوير الشكل الخاص بإرسال الموقع الجغرافي، والمقاطع الصوتية، والأسماء، وأصبحت تبدو أفضل بعض الشيء من ناحية الشكل. بخلاف واجهة الإعدادات التي أصبحت مختلفة في الشكل وأكثر هدوءًا.



وقد أصبح الضغط على صورة الشخص الذي تتم مراسلته تعود بالمستخدم إلى الخلف، وللدخول على صفحة المستخدم ومشاهدة صورته بشكلٍ أكبر، يجب الضغط على منطقة الاسم وظهور آخر تواجد.



كما أصبحت واجهة الأسماء مختلفة قليلًا عن السابق، والنافذة التي تحتوي كافة المشتركين باتت تحتوي على شريط التمرير الافتراضي في واجهات Holo الرسمية والتي تُظهر اختصارات الأحرف ليتم الوصول بسهولة إلى الاسم المطلوب.



ويقدم التحديث الجديد دعمًا لأسلوب التنبيهات الذي تم تبنيه بنسخة أندرويد 4.1 (جيلي بين)، حيث أصبح بالإمكان قراءة الرسالة من قائمة التنبيهات في الأعلى دون فتحها داخل التطبيق بمجرد سحب التنبيه ليتمدد.



ولا تزال هذه النسخ الجديدة التي تصدر في وضع الاختبار والتجربة، فهي غير موجودة على متجر جوجل بلاي الخاص بتطبيقات أندرويد حتى الآن، ومتوفرة فقط عبر من موقع الشركة الأم بشكلٍ مباشر.



هذا وينتظر العديد من مستخدمي “واتس آب” على نظام أندرويد بأن يتم دعم ميزة “إخفاء آخر ظهور” والتي يعتبرها البعض انتهاكًا للخصوصية، حيث يمكن لكافة أصدقائه مشاهدة آخر تواجد له على التطبيق دون أن يعلم المستخدم بذلك، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة موجودة بنسخة “واتس آب” الخاصة بمستخدمي أجهزة آيفون.