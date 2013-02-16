خدمة "سكايب" تفعّل ميزة رسائل الفيديو

بدأت شركة مايكروسوفت، اليوم السبت، بتجربة ميزة ترك رسالة فيديو عن طريق برنامج سكايب في حال لم يكن المستخدم متصلاً.



وتمكّن الخدمة المستخدم من تسجيل مقطع فيديو مدته لا تتجاوز 3 دقائق، ومن ثم إرساله إلى إحدى جهات الاتصال غير المتوافر حالياً، وهي خدمة مشابهة لميزة البريد الصوتي التي تتوافر على الهواتف المحمولة في حال كان جهاز الطرف الثاني مغلقاً.



ويمكن لمستخدمي ماك، آندرويد و"آي أو إس" بتجربة الميزة من خلال 20 رسالة مجانية توفّرها الشركة، دون الكشف عن الرسوم الإضافية بعد الانتهاء من الفترة التجريبية.



كما يمكن لمستخدمي الحاسب تحميل الرسائل الواردة بصيغة MP4، ولكن بعض المستخدمين أشاروا إلى بعض المشاكل التقنية البسيطة في الخدمة، مثل وجود بعض التشويش في الصوت، وخصوصاً على أجهزة الهواتف المحمولة.



الجدير بالذكر أنه في شهر ديسمبر من عام 2012، قامت شركة مايكروسوفت بتغيير شروط الاستخدام لبرنامج سكايب، ذاكرة فيها ميزة رسائل الفيديو دون الكشف عنها، ومن المتوقع أن يتمتع أصحاب الاشتراك "Premium" بالميزة بشكل مجاني.

