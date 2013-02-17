جوجل تتيح تنزيل محتوى مدونات بلوجر وصفحات جوجل بلس

وسعت "جوجل" من خصائص خدمة "تيك أوت" لتتيح للمستخدمين إمكانية تنزيل محتويات مدوناتهم في بلوجر أو صفحات شبكة "جوجل بلس" الاجتماعية إلى أجهزتهم الشخصية إذا ما رغبوا في الاحتفاظ بنسخة منها.



وتُمكِّن الخدمة المدونين من تنزيل تدوينات مفردة من مدوناتهم على خدمة "بلوجر" أو تنزيل المدونة بأكملها في صيغة ملف "xml"، أما صفحات "جوجل بلس" فيمكن تنزيلها في شكل ملفات HTML.



يذكر أن "جوجل" توفر خدمة "تيك آوت" تسهيلا لمستخدمي خدماتها في الحصول على بياناتهم على اعتبار أن هذه البيانات هي ملك للمستخدم ويحق له الحصول عليها كاملةً متى أراد.



وأطلق فريق واجهة تحرير البيانات في الشركة الأمريكية خدمة "تيك آوت" في يونيو 2011، وبدأت في التوسع تدريجياً لتشمل مزيداً من الخدمات منها صدى جوجل، وقوائم بريد Gmail، وألبومات الصور من "بيكاسا"، ووثائق جوجل، ومقاطع الفيديو من يوتيوب.

