فيسبوك يمنع الوصول لمعلومات المراهقين عبر خدمة Graph Search

كشف موقع "فيسبوك" نيته منع بعض نتائج البحث في الخدمة الجديدة التي يختبرها الموقع حالياً "graph search"، وهي النتائج التي تتعلق بمستخدمي الموقع من المراهقين والذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عام.



وأوضح "فيسبوك"، عبر مدونته الأمنية، أن المعلومات التي توضح سن المراهق أو تظهر الموقع الذي يعيش به لن تظهر في عمليات البحث إلا من قبل الأصدقاء وأصدقاء الأصدقاء في نفس الفئة العمرية.



وسيتخذ موقع التواصل الاجتماعي قواعد صارمة في خدمة البحث الجديدة مع المراهقين وكل ما يخصهم، فمثلاً إذا قام البالغون من مستخدمي الموقع بالبحث عن “فتيات قاصرات” فلن تظهر له أي نتائج.



وقالت إدارة موقع "فيسبوك" إنها ستغلق أي حساب تشتبه في أنه تابع لشخص قاصر، ولن يتم تنشيطه مجدداً إلا بعد رؤية الهوية الحكومية الرسمية.



وكان "فيسبوك" أطلق نسخة تجريبية من خدمة البحث "graph search" في يناير الماضي، وتقتصر تجربتها حالياً على المستخدمين الذين يستخدمون الإنجليزية "الأمريكية"، وأثارت هذه الخطوة مخاوف بعض الخبراء من اختراق الخصوصية.

