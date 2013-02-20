تقليل عدد أحرف التغريدة في "تويتر" إلى 117 حرفاً

ربما سيكون الأمر بمثابة الكابوس للأشخاص الذين لا يكتفون بالـ140 حرفاً لإيصال أفكارهم، حيث إن موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" سيقوم بتقليص عدد أحرف التغريدة التي تحتوي على رابط إلى 117 حرفاً فقط.

ويرجع ذلك إلى زيادة عدد حروف الرابط المصغر من خلال موقع "t.co" التابع لـ"تويتر"، إذ ستكون التغريدة بطول 117 حرفاً في حالة وجود "https" وبطول 118 من دون حرف "S".



وكان الإعلان عن الخبر قد تم في نهاية العام الماضي، ولكن على أن يتم تنفيذه الأربعاء 20 فبراير/شباط 2013. وقد نشر موقع "Mashable" المختص في أخبار التكنولوجيا الخبر، مُذكراً بموعد تطبيق عدد الأحرف الجديد، من خلال موقعهم على الإنترنت ومن خلال تغريدة من حسابهم على "تويتر".

ويثير تقليص عدد الأحرف غضب الكثيرين ممن لا تكفيهم الحروف المتاحة حالياً من إيصال أفكارهم، وعلق البعض عن رغبتهم بترك الموقع تماماً إن تمكنوا من ذلك بالطبع.