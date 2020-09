إطلاق BlackBerry Z10 في بلدان المشرق العربي

استضافت شركة BlackBerry في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم حدثاً حصرياً للعملاء من بلاد المشرق العربي بمناسبة الاحتفال بمنصة BlackBerry 10 والإطلاق الجديد لهاتف BlackBerry Z10 الذكي في كل من العراق والأردن ولبنان.



ويعد هاتف BlackBerry Z10 الجديد هو الهاتف الذكي الأول الذي تم إعادة تصميمه وهندسته وابتكاره خصيصاً لمنصة BlackBerry 10، ليقدم للمستخدم تجربة تواصل هاتفية فريدة من نوعها.



وتضمن حفل الإطلاق استضافة نخبة من أبرز الرواد التجاريين في المنطقة ومجموعة من المطورين المحليين الذين قاموا بتصميم العديد من التطبيقات المميزة خصيصاً لمنصة BlackBerry 10 وتشمل تطبيق Anghami لخدمات الموسيقى والمطور لتطبيق aljazeerahوتطبيق Apps2U.



وقال حكمت جابر، مدير المبيعات والعلاقات العامة في الشرق الأوسط (العراق، الأردن، لبنان) لدى BlackBerry: "تضم هذه المنطقة بعضاً من أفضل العملاء والمطورين المخلصين الذين يعتبرونها موطناً لإنجازاتهم العظيمة، ويسعدنا أن نقدم لهم أحدث تقنيات الهواتف الذكية. يقدم هاتف BlackBerry Z10 الذكي تجربة اتصال مبتكرة، تتميز بتعدد الاستخدامات، وإمكانية الدخول إلى العديد من المواقع الاجتماعية".



ويعد هاتف BlackBerry Z10 الذكي أسرع هواتف BlackBerry وأكثرها تطوراً على الإطلاق، حيث يوفر للمستخدم تجربة ذكية تتكيف بشكل مستمر مع احتياجاته. كل خاصية أو وظيفة تم تصميمها لتتكيف مع أسلوب العميل وتتضمن هذه الخواص Peek and Flow into the BlackBerry Hub التي توفر للمستخدم ميزة التصفح باللمس، ولوحة مفاتيح تتعرف مع الوقت على أسلوب طباعة المستخدم، حتى يتمكن من الطباعة بطريقة أسهل وأسرع.



وكذلك تطبيق BBM الذي يتيح للمستخدم مشاركة أي محتوى ببساطة، وتقنية BlackBerry® Balance™ التي تحقق التوازن بين البيانات الشخصية ومعلومات العمل بطريقة آمنة.



يمكن شراء هاتف BlackBerry Z10 المتوفر في العراق والأردن ولبنان عبر جميع المتاجر الرائدة. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهاتف "بلاكبيري ز10" 850 دولارا أمريكي.