سوني تطلق "بلاي ستيشن 4" سعياً للتفوق في سوق الإلكترونيات

كشفت شركة سوني عن الجيل الجديد من "بلاي ستيشن 4" أملاً في التفوّق على النسخة التالية من إكسبوكس الذي تنتجه مايكروسوفت، وأن يساعدها على تنشيط أعمالها المتعثرة في قطاع الإلكترونيات.

وسيكون للجهاز الجديد واجهة جديدة للمستخدم تسمح له باستخدام الألعاب الموجودة على خوادم الشركة، كما تسمح له باللعب أثناء تنزيل الألعاب، إضافة إلى تبادل الفيديو مع الأصدقاء. وسيحتوي جهاز التحكم الجديد الذي أطلقت عليه الشركة اسم "ديوال شوك 4" لوحة تعمل باللمس وكاميرا مزودة بخاصية استشعار عمق المكان.

واكتفت سوني بعرض جهاز التحكم فقط، ولم تعرض منصة الألعاب، وأعلنت أن "بلاي ستيشن 4" سيكون متاحاً للجمهور في موسم عطل نهاية العام.

وقال اندي هاوس، رئيس وحدة سوني كمبيوتر انترتينمت للحاضرين في الحفل في نيويورك "الجهاز مصمم من أجل جعل الوصول لمحتوى اللعبة أسهل من أي وقت مضى، وأنه أقوى منصة على الإطلاق على غرار ألعابنا السابقة".

وأعلن مارك سيرني، وهو المسؤول التنفيذي عن تطوير منصة الألعاب، أن المشروع تم البدء به قبل نحو 5 سنوات، وأن قدرات الجهاز الجديد تعادل في قوته قدرة الأجهزة الحاسوبية الشخصية ولكن بسرعة تفوق قدرتها بكثير.



ويأتي إعلان سوني في ظل تكهنات في أوساط الصناعة بأن مايكروسوفت ستكشف عن الجيل الجديد الذي سيخلف "إكس بوكس 360" هذا الصيف.