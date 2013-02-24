دليل مفصل بالعربية للخصوصية Facebook Graph Search

أنتجت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي بالتنسيق مع منظمة الحدود الإلكترونية دليلاً مفصلاً باللغة العربية حول كيفية التعامل مع إعدادات الخصوصية لخدمة فيسبوك الجديدة Graph Search.

وأكد الدليل أن خدمة البحث في الرسم البياني تقدم معلوماتك حسب الخصوصية المعتمدة في حسابك، وتتغير عند تعديلها.

ويستطيع مستخدمو فيسبوك إيجاد كل معلوماتك المتاحة للعامة أو المشتركة معهم بطريقة أسهل وأسرع، فخدمة البحث الجديدة في فيسبوك لا تغير أو تتلاعب بخصوصيتنا التي نعتمدها، إلا أنها من دون شك بتنظيمها هذا الكم الهائل من المعلومات سيجعلها سيفاً ذا حدين، مما سيؤثر سلباً على الناشطين الإلكترونيين ممن لم ينظموا بعد خصوصيتهم، لذلك يجب التصرف الآن وتعديلها باتباع الخطوات الموضحة في الدليل.

وذكر الدليل أن خدمة فيسبوك الجديدة من شأنها تنظيم الكم الهائل من معلومات قاعدة بياناتها لجعلها سهلة لأي بحث، وأنها تخول المستخدمين بالبحث عن معلومات تتعلق بأصدقائهم، وأصدقاء أصدقائهم، وعموم المستخدمين.

وجاء في الدليل: "تستطيع على سبيل المثال أن تبحث في طلب واحد عن المعجب بصفحة أصوات عالمية، ومكان سكنهم في بيروت، أو مثلاً عمن هم معجبون بصفحة طلب الإفراج عن معتقل معين، من الديانة المسيحية ومكان سكنهم دمشق".