أصغر شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في العالم

كشفت شركة "إل جي" عن أصغر شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وذلك خلال مشاركتها في معرض "MWC" المقام حالياً بمدينة برشلونة الإسبانية.



وأطلقت الشركة الكورية، الشاحن اللاسلكي "WCP-300" بقُطر 6.9 سم فقط، والتي تصفه بأنه أكثر قوة وتطوراً عن أي من شواحنها اللاسلكية السابقة.



ويتوافق الجهاز الجديد مع جميع الهواتف الذكية التي تدعم معيار "Qi"، ويعمل الجهاز على حثّ المجال الكهرومغناطيسي على إنتاج مجال مغناطيسي مولد للكهرباء في بطاريات الهواتف الذكية دون الحاجة لأسلاك.



وأوضحت "إل جي" أن الجهاز الجديد يستطيع شحن الهاتف "نيكسوس 4" الذي أنتجته الشركة الكورية، لصالح شركة "جوجل" لتنافس بذلك الشاحن اللاسلكي "Orb" الذي أطلقته الشركة الأمريكية لهاتفها الجديد.



وأشارت الشركة الكورية في بيان صحافي إلى أن هواتفها الجديدة ستحمل دعم لهذا الشاحن WCP-300، وميزة الشحن اللاسلكي بشكل عام. ولم تكشف "إل جي" عن موعد إطلاق الشاحن اللاسلكي في الأسواق العالمية أو سعره بعد.