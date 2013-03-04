إنستاغرام يعلن وصول عدد مستخدميه إلى 100 مليون

وصل عدد مستخدمي "إنستاغرام" إلى 100 مليون مستخدم، ليسجل تطبيق مشاركة الصور الشهير نسبة زيادة في عدد مستخدميه بنحو 10 ملايين مستخدم منذ أواخر شهر يناير الماضي.

وكان "إنستاغرام" أشار في يناير الماضي إلى أنه يملك 90 مليون مستخدم نشط شهرياً، يقومون برفع نحو 40 مليون صورة يومياً.

وأشار تطبيق مشاركة الصور المملوك لموقع "فيسبوك" عبر مدونته الرسمية إلى وصوله إلى 100 مليون مستخدم أمس الثلاثاء، وذلك بعد احتفاله منذ شهرين فقط بعيد انطلاقه الثاني.

وحرص كيفن سيستروم، أحد مؤسسي التطبيق، في التدوينة التي كتبها بمناسبة الوصول إلى 100 مليون مستخدم على الإشارة إلى الحياة وراء هذا العدد من المستخدمين والصور التي يرفعونها يومياً وتعبر عن حياتهم ولحظات مميزة فيها.

وقال سيستروم "إنستاغرام كان دائما وسيلة للإلهام والتواصل بين المستخدمين في انحاء العالم، وأعتقد أنه قوي بسبب مستخدميه".

وتناولت التدوينة نبذة عن المعاناة التي عاشها مطورو "إنستاغرام" حتى كتب له النجاح، وكذلك عدد من الحسابات الملهمة على الموقع، سواء لمصممين أو عاملين في فرق إغاثة أو مخيمات لاجئين.

وكان "إنستاغرام" تبنى في الفترة الأخيرة سياسة التواجد عبر الويب، حيث وفرت ميزة تصفح صور الأصدقاء إلى جانب إمكانية تصفح الصفحات الشخصية عبر الحواسب من خلال موقع التطبيق على شبكة الإنترنت (Instagram.com).