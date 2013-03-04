جوجل تضيف خاصية "الإرسال إلى التلفاز" لتطبيق يوتيوب

حدثت "جوجل" تطبيق "يوتيوب" لنظام تشغيل iOS لأجهزة آبل الذكية، وذلك لتضيف خاصية "الإرسال إلى التلفاز" لأجهزة "آيفون وآيباد وآيبود تاتش".

وتسمح تلك الخاصية الجديدة للمستخدم مشاركة ما يشاهده من فيديوهات عبر تطبيق "يوتيوب" عبر شاشة التلفاز، وهي الميزة التي كانت متوافرة فقط لتطبيق "يوتيوب" لنظام أندرويد.

ويتيح الإصدار الجديد من التطبيق للمستخدم التحكم في الفيديوهات بحيث يتم عرضها إما على الهاتف أو على التلفاز، كما يمكنه التحكم في حركة الفيديوهات المعروضة على التلفاز بتقديمها أو تأخيرها بسهولة من خلال التطبيق بالإضافة إلى إنشاء قوائم من الفيديوهات لعرضها بشكل متتابع.

ويدعم الإصدار 1.2.1 الجديد لتطبيق "يوتيوب" كذلك الارتباط بمنصتي ألعاب "بلاي ستيشن 3 و إكس بوكس"، كما يقدم تحسينات في عرض الفيديوهات للمستخدمين الذين يستخدمون شبكات “واي فاي” بطيئة.

ويمكن للمستخدم تسجيل الفيديوهات ورفعها على يوتيوب من خلال الإصدار الجديد للتطبيق إلا أن ذلك يستلزم وجود تطبيق "Youtube capture" على الجهاز.

