جوجل تطلق النسخة التجريبية من "كروم 26"

أعلنت جوجل عن إطلاق النسخة التجريبية من الإصدار رقم 26 لمتصفحها كروم، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق النسخة الرسمية من الإصدار رقم 25.

وتحمل النسخة التجريبية للإصدار الجديد لمتصفح "كروم" تحسينات في أكواد العرض الخاصة بالمتصفح، وهو التحسين الذي تراه "جوجل" مفيداً لتحسين عرض تطبيقات الويب عبر متصفحها.

وأطلقت الشركة الأمريكية مع النسخة التجريبية للإصدار الجديد، تحديثاً لخاصية التدقيق الإملائي في المتصفح وفي مستندات جوجل، ويدعم التحديث الجديد ميزة مزامنة أي تخصيص قام به المستخدم مستخدماً حسابه الشخصي على أي جهاز آخر عبر نفس الحساب.

ولم تعد خاصية التدقيق الإملائي تعتمد على قواميس "جوجل" من أجل تصحيح الأخطاء الإملائية للمستخدم، بل تعتمد كذلك على البحث عبر الإنترنت عن الأخطاء وجلب التصحيحات، كما سيدعم التحديث ميزة تصحيح قواعد في اللغة الإنجليزية في الجمل المكتوبة بشكل خاطئ.

وأشارت "جوجل" أن ميزة تصحيح القواعد متاحة فقط الآن للغة الإنجليزية، إلا أنها تعمل على توفير تلك الميزة لعدد من اللغات الإضافية في أقرب وقت؛ وبالإضافة إلى ذلك دعمت الشركة الأمريكية خاصية التدقيق الإملائي بقاموس لأسماء المشاهير لعدم اعتبارها خطأ لغويا عند الكتابة.