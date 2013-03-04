53% من مستخدمي الإنترنت بفلسطين تعرضوا لجرائم إلكترونية

أظهر بيان صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني حول الجريمة الإلكترونية في الأراضي الفلسطينية أن 53.7% من الأفراد تعرّضوا لتهديدات معلوماتية متنوعة تتمثل في دخول الفيروسات من الإنترنت، ونشر محتويات غير لائقة، وتخريب معلومات أو العبث بها، وسرقة بيانات شخصية، وسرقة بطاقات الائتمان، مع فروق واضحة بين الضفة الغربية (49.1%) مقابل (61.9%) في قطاع غزة.

وجاءت نسب التعرّض لتهديدات معلوماتية في مجالات (نشر المحتويات غير اللائقة، وسرقة البيانات الشخصية، وسرقة بطاقات الائتمان) بالضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة، ففيما يتعلق بنشر محتويات غير لائقة احتلت الضفة الغربية 15.8%، مقابل 8.5% في قطاع غزة.

أما سرقة البيانات الشخصية فـ8.2% في الضفة الغربية، مقابل 5.7% في قطاع غزة.

وبالنسبة لسرقة بطاقة الائتمان فكانت نسبة 1.6% في الضفة الغربية، مقابل 0.1% في قطاع غزة.

وجاء التعرّض لتهديدات معلوماتية، مثل دخول فيروسات عبر الإنترنت وتخريب البيانات، في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية.

ويشير بيان جهاز الإحصاء إلى أن استخدام الإنترنت في فلسطين وصل إلى ما يقارب30.4% عام 2011، مقارنة بـ9.2% عام 2004، بواقع 30.6% في الضفة الغربية و30% في قطاع غزة.

يذكر أن أكثر من نصف الشباب الفلسطيني من 15 إلى 29 سنة، يستخدمون الإنترنت بنسبة 55% على مستوى الأراضي الفلسطينية.

